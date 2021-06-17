Ученые обнаружили гигантскую звезду, которая погасла и зажглась вновь

Международная группа ученых под руководством астрономов Кембриджского университета сообщила об открытии гигантской звезды VVV-WIT-08, которая периодически снижает свою яркость на 97 процентов. Загадочный феномен объясняется масштабным затмением из-за располагающегося рядом диска пыли.

Статья исследователей опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Отмечается, что VVV-WIT-08 была открыта в Паранальской обсерватории в Чили. Она расположена на расстоянии 25 тысяч световых лет в сторону к центру Млечного Пути.

Наблюдение за объектом длилось 17 лет. В процессе было обнаружено, что угасание звезды было зафиксировано в апреле 2012 года, а общая продолжительность события составила несколько сотен дней. Причем за весь период наблюдения падение блеска наблюдалось только один раз.

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Также отмечается, что проведенный исследователями эксперимент по оптическому гравитационному линзированию показал, что гигантская звезда тускнеет на одинаковую величину как в видимом, так и в инфракрасном спектре.

Кроме того, с помощью моделирования объекта, ученые установили, что затмение вряд ли могло быть вызвано случайным прохождением объекта, дрейфующего на переднем плане, поскольку в таком случае вокруг галактики должно плавать невероятно большое количество темных тел.

Несмотря на все исследования, природа объекта остается неизвестной, хотя у него должна быть большая оптическая глубина, а толщина превышать четверть расстояния от Земли до Солнца. Исследователи предполагают, что он может быть околозвездным диском из пыли или газа.

Кроме VVV-WIT-08, астрономы нашли еще две похожие гигантские звезды, которые могут затухать. Ученые предположили, что они наткнулись на первых представителей нового класса долгопериодических затменных двойных звезд, в которых компаньоном гигантской звезды является менее массивная звезда с околозвездным диском. Объекты, которые не вписываются в уже существующие категории, получают обозначение WIT ("what-is-this?").

Напомним, ранее астрономы обнаружили в галактической группе NGC 7232 поблизости от Млечного Пути гигантские обломки, состоящие из холодного нейтрального атомарного водорода. Отмечается, что они простираются примерно на 450 тысяч световых лет. Чтобы разглядеть обломки, ученые воспользовались радиотелескопом MeerKAT в Южной Африке.

Также NASA опубликовало детальное изображение центра Млечного Пути, расположенного в 26 тысячах световых лет от Земли. На фото показана экосистема галактики, где изображены остатки сверхновых, черных дыр и нейтронных звезд.

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