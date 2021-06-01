NASA показало детальное фото центра Млечного Пути
NASA опубликовало детальное изображение центра Млечного Пути, расположенного в 26 тысячах световых лет от Земли.
Как сообщает сайт Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса США, рентгеновское фото является компиляцией данных, полученных за последние 20 лет наблюдений.
"Этот снимок расширяет высокоэнергетический обзор обсерватории "Чандры" выше и ниже плоскости Галактики, то есть диска, где находится большинство звезд Млечного Пути, по сравнению с предыдущими изображениями", – говорится в сообщении.
На фото показана экосистема галактики, где изображены остатки сверхновых, черных дыр и нейтронных звезд.
Также на снимке показаны магнитные нити, что возникают на внешних границах больших шлейфов горячего газа, простирающихся на 700 световых лет. А газ в шлейфах создает магнитные поля, которые сталкиваются, образуя нити.
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