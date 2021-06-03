Астрономы обнаружили гигантские обломки вблизи Млечного Пути. Фото

В галактической группе NGC 7232 поблизости от Млечного Пути обнаружили гигантские обломки. Они состоят из холодного нейтрального атомарного водорода (HI) и простираются примерно на 450 тысяч световых лет.

Как говорится в arXiv.org, группа NGC 7232 состоит из как минимум 19 галактик и расположена на расстоянии 78 миллионов световых лет от нашей планеты. Чтобы разглядеть обломки, ученые воспользовались радиотелескопом MeerKAT в Южной Африке.

Оказалось, что галактики в группе активно взаимодействуют между собой, что выражается в различных структурах, например, приливных хвостах, мостах и других образованиях из звезд и межзвездного вещества. Они возникают, когда приливные силы деформируют каждую галактику, в результате чего от них отбрасываются хвосты, где продолжают образовываться звезды.

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В частности, астрономы выявили протяженные обломки из холодного нейтрального атомарного водорода, находящиеся вокруг ядра триплетной галактики, известной как NGC 7232/3. Потоки вещества простираются на 20 угловых минут, что соответствует 456 тысячам световых лет. Это примерно в три раза превышает протяженность области нейтрального атомарного водорода в тройке галактик.

Приливные обломки содержат HI с общей массой 4,5 миллиарда солнечных масс. Это более половины полной массы водорода, находящегося в NGC 7232/3.

NGC 7232/3, NGC 7233 и NGC 7232 потеряли значительное количество HI, в то время как NGC 7232B, похоже, характеризуется избытком газа.

Однако ученые отметили, что в целом триплет NGC 7232/3 не страдает от дефицита атомарного водорода, участвующего в звездообразовании, несмотря на приливные эффекты.

Как сообщал OBOZREVATEL, NASA опубликовало детальное изображение центра Млечного Пути, расположенного в 26 тысячах световых лет от Земли.