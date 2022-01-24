Ученые нашли объяснение тайны магнитного поля на Луне

Ученые обнаружили возможное объяснение одной из главных загадок американской миссии "Аполлон". Некоторые из образцов лунных пород образовались внутри мощного магнитного поля, хотя спутник Земли не мог иметь столь сильного геомагнитного поля. Этот феномен долгое время пытались разгадать ученые.

О совершенно новой теории появления намагниченных пород на Луне, рассказало издание Live Science. Годы исследований ученых говорят о том, что магнитные поля генерируются ядрами планет, а космические тела размером с Луну просто не могут создавать поле, способное конкурировать с Земным.

Исходя из этого исследователи пытаются найти причину, почему некоторые из камней, изъятых во время миссий NASA "Аполлон", выглядят так, будто они были созданы в мощном геомагнитном поле, тогда как другие вообще не имели никаких магнитных сигнатур.

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За последние 50 лет было придумано множество возможных объяснений этого феномена. Одной из самых реалистичных была мысль о том, что после своего образования Луна не замерзла так быстро, как считалось изначально. Другие исследователи считали, что гравитационное взаимодействие Луны с Землей дало ей увеличенное колебание, перемешивая охлажденные недра, а это усилило магнитное поле. Еще одним распространенным мнением является то, что из-за отсутствия атмосферы, астероиды так сильно бомбили Луну, что толчки вызвали активизацию лунного ядра.

Однако планетарный ученый из Университета Брауна Александр Эванс и его соавтор геофизик из Стэнфордского университета Соня Тику-Шанс, нашли совершенно новое объяснение, которое было опубликовано в журнале Nature Astronomy.

"Вместо того чтобы думать о том, как непрерывно питать сильное магнитное поле в течение миллиардов лет, возможно, есть способ периодически получать поле высокой интенсивности", – заявил Эванс.

Отмечается, что в течение первых нескольких миллиардов лет существования Луны, задолго до ее замерзания, спутник Земли был настоящим океаном расплавленной породы. То есть в этот период существование устойчивого геомагнитного поля там было невозможно.

Но исследователи говорят, что Луна могла создать сильное прерывистое поле. Поскольку космическое тело со временем охлаждалось, а содержащиеся в его горячей магме минералы теряли тепло с разной скоростью. То есть самые плотные из минералов – оливин и пироксен – охладились бы и затонули первыми, а менее плотная магма, содержащая титан наряду с производящими тепло элементами, такими как калий, торий и уран, поднялась бы под земную кору и позже потеряла бы тепло.

Порода, наполненная титаном, будет тяжелее многих твердых веществ под ней, что заставляет ее медленно, но неотвратимо опускаться к расплавленному внешнему ядру после застывания на поверхности.

Каждый раз, когда один из этих холодных кусков титана ударялся о горячее наружное ядро спутника Земли, разница температур снова активизировала спящие конвекционные токи ядра, ненадолго запуская магнитное поле Луны. Ученый объяснил, что это сравнимо с каплей воды, падающей на горячую сковороду.

"У вас есть что-то очень холодное, что касается ядра, и вдруг может получиться много тепла. Это приводит к усилению вибрации в ядре, что создает эти периодически сильные магнитные поля", – рассказал Эванс.

Если магнитосфера небесного тела действительно была такой непостоянной, то даже короткой вспышки активности было бы достаточно, чтобы объяснить разную магнитную сигнатуру пород, найденных на Луне.

Далее ученые говорят, что продолжат исследовать образцы, которые доставил на Землю "Аполлон", чтобы найти закономерность – слабый магнитный гул, который время от времени прерывается гигантским полем. Если среди слабых магнитных сигнатур будут обнаружены всплески сильных магнитных сигнатур, то это может раскрыть тайну магнетизма Луны раз и навсегда.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые рассматривают варианты сохранения жизни в случае крушения Земли. Среди других идей – "Ноев Ковчег", который планируется разместить на поверхности Луны и вместить генные материалы жителей нашей планеты.