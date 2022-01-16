"Ноев ковчег" на Луне может спасти человечество от катастрофы: как он будет выглядеть

Ученые рассматривают варианты сохранения жизни в случае катастрофы на Земле. Среди прочих идей – "Ноев Ковчег", который планируют разместить на поверхности Луны и который будет вмещать генные материалы обитателей нашей планеты.

Как рассказал Daily star, на случай катастрофы на нашей планете, на спутнике Земли намерены сохранить яйцеклетки и сперму более 6,7 миллиона видов птиц и животных, которые сегодня живут на нашей планете, а также семена и споры всех видов растительности – наземной и подводной. Подобный комплекс уже существует на территории Норвегии, однако ученые не слишком рассчитывают на его сохранность в случае необратимых событий.

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Автор идеи – профессор Джекан Тханги. По его словам, прохладные условия Луны делают ее идеальным форпостом для хранения материалов для воспроизводства как людей, так и растений.

"Земля по своей природе является изменчивой средой. Мы, люди, около 75 000 лет назад столкнулись с извержением супервулкана Тоба, которое вызвало период похолодания продолжительностью 1000 лет и, по некоторым данным, это нанесло ущерб человеческому разнообразию", – сказал Тханги.

Профессор считает, что вполне вероятной угрозой для человечества может стать изменение климата, глобальная пандемия или ядерная война. Он верит, что если разместить "Ноев Ковчег" под поверхностью Луны, то это сможет обезопасить миллионы биологических материалов с нашей планеты от полного исчезновения.

Генные образцы с Земли будут находиться в огромных холодильниках при криогенных температурах. Энергией они будут питаться от солнечных батарей, которые планируют построить на поверхности естественного спутника Земли.

Образцы материалов будут переправлены на Луну в чашах Петри. При этом, семена предварительно охладят для -180°C, а биоматериалы – до -196°С.

"Образцы смогут там оставаться нетронутыми в течение сотен лет", – отметил ученый.

Говоря о начале строительства такого объекта, он предположил, что старт строительства может быть запланирован на период, когда космические полеты станут более дешевыми. Тханги подсчитал, что на доставку всех образцов на Луну, потребуется около 30 лет.

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