Найден "нулевой пациент" в эпидемии чумы, который жил 5 тыс. лет назад

Ученым из Кильского университета в Германии удалось идентифицировать "нулевого" пациента эпидемии чумы. Это был мужчина, который умер более 5 тыс. лет назад в Латвии.

Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Cell Reports. Отмечается, что этот человек был похоронен вместе с тремя другими в неолитическом захоронении на берегу реки Салац, впадающей в Балтийское море. Он относился к группе охотников-собирателей, которые добывали себе пищу из реки, отмечает ВВС.

Ученные проанализировали найденные кости и зубы всех четырех человек и обнаружили, что мужчина лет 20 был заражен древним штаммом чумы, вызванным бактерией Yersinia pestis.

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"Скорее всего, его укусил грызун. Мужчина заразился первичной инфекцией Yersinia pestis и умер пару дней спустя – может быть, через неделю – от септического шока", – сказал доктор Бен Краузе-Киора, один из авторов исследования.

"На данный момент это самая старая идентифицированная жертва чумы, которая у нас есть", – добавил он.

Отмечается, что чума охватила Европу в 1300-х годах, уничтожив почти половину населения. Более поздние волны продолжали наносить регулярные удары в течение нескольких столетий, унося миллионы жизней.

Ученые отмечают, что впервые инфекция Y. pestis появилась около 7000 лет назад в начале неолита. Тогда в Центральной Европе только начинало развиваться сельское хозяйство.

Исследователи считают, что бактерия могла переходить от животных к людям, не вызывая крупных вспышек, однако со временем она адаптировалась к заражению людей и в итоге превратился в форму, известную как бубонная чума, которая распространялась грызунами, блохами или зараженными животными и бушевала в средневековой Европе.

На сегодня эта болезнь все еще существует, но при раннем обнаружении поддается лечению антибиотиками.

Напомним, в период, когда в мире в самом разгаре была борьба с коронавирусом, в 2020 году людей начала поражать и бубонная чума. Случаи заражения были зафиксированы в Монголии и Китае, в регионах ввели карантин и объявили режим повышенной эпидемиологической опасности. Последний случай заболеваемости чумой в Украине был зафиксирован более ста лет назад в Одессе.

Чума – инфекционное заболевание, которое поражает некоторых мелких млекопитающих и блох, паразитирующих на них. Бубонная чума возникает в результате укуса инфицированной блохи. Возбудитель проникает в организм и движется до ближайшего лимфатического узла, где начинает размножаться.

Вирус распространяется в условиях антисанитарии, а чтобы от него спастись, нужно придерживаться правил гигиены. Заразиться можно, не помыв руки после посещения туалета, или проконтактировав с зараженным животным.

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