Туалетный слуга, сигаретные девушки и воскресители: топ-10 странных профессий прошлого

Пока человечество готовится к тому, что искусственный интеллект, в том числе ChatGPT, оставит многих без работы, следует признать, что прогресс всегда приводил к тому, что кто-то оставался без работы, а некоторые профессии вообще исчезали с горизонта и больше никогда не возвращались. Как бы это кого ни пугало, но эволюция общества – процесс, который невозможно остановить.

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OBOZREVATEL вспоминает 10 профессий прошлого, о существовании которых уже немногие и помнят.

Человек-будильник

В 1800-х годах это была достаточно важная работа, поскольку от того, проснется ли один конкретный человек, зависело, вовремя ли придут на работу все остальные.

"Человек-будильник" или "стукач" ходил по улицам и стучал в нужные окна, или стрелял по ним горохом, а иногда и швырял камешки, чтобы разбудить других.

Конечно, уже в те времена было понятно, что это не та работа, которая будет долго существовать. Но работа есть работа, особенно если за нее платят.

Установщик кеглей

Боулинг, как считается, возник еще в старом Египте за 5200 лет до нашей эпохи. Так что, вероятно, установщики кеглей, это одна из самых древних профессий. Но она существовала еще даже в 50-е годы XX века, пока компания Brunswick не придумала механизм, который делал это за людей.

Любопытно, что часто "работниками" были дети. И это несмотря на то, что работа была довольно изнурительной, поскольку кегли были не слишком легкие, а их еще и нужно было расставить не абы как.

Кроме того, установщики находились непосредственно в конце дорожки, поэтому иногда их могли травмировать сбитые кегли или шары для боулинга.

Ледоруб

До того как человечество додумалось до холодильников, пищу хранили в подземных погребах, где было всегда прохладно, или во льду, который вырубали зимой на озерах и реках.

В 1800-х годах резка льда была настоящей и достаточно опасной работой.

Ледорубы использовали большие пилы, чтобы разрезать ледяные глыбы, которые затем транспортировали в дома и предприятия.

Уже в 1920-х годах профессия просто исчезла, потому что появились современные холодильники.

Собиратели пиявок

Несмотря на то, что пиявки используются в медицинских целях даже сейчас, раньше это было настоящим чудом медицины, поскольку врачи использовали их для контролируемого кровопускания и лечения различных болезней.

А поскольку возник спрос на пиявок, появилась и потребность в людях, которые будут их добывать.

Собиратели пиявок шли в болота и трясины, где, в лучшем случае, ловили пиявок на старого коня, а в худшем – на себя самого. Не самый лучший способ обеспечения жизни.

Фонарщик

Видимо, представители этой профессии были хорошими друзьями с "будильниками". Ведь у них тоже была уличная работа, 50% которой приходилось на рассвет.

Пока на улицах не начали использовать электрическое освещение, нужны были люди, которые каждый вечер зажигали бы фонари, которые "работали" на масле, или содержали внутри свечу. Проблема была в том, что зажигать нужно было каждый фонарь по отдельности. А потом еще и с утра погасить каждый из них.

Для своей работы фонарщик использовал длинную палку с зажженным фитилем на одном конце.

Уже к концу XIX века профессия почти исчезла.

Охотник на крыс

Эта профессия была особенно востребована в Европе во времена пандемии чумы известной как Черная смерть, поскольку крысы были значительной проблемой в городах.

Ловцы отлавливали или отстреливали крыс и передавали их властям. Иногда они также были ответственны за утилизацию крыс.

Профессия была тяжелой и опасной, поскольку крысы могли заразить охотника опасными болезнями.

Профессия исчезла, когда ученые создали химический яд, который помог борьбе с вредителями.

Человек-компьютер

Нет, это не одна из профессий будущего, а всего лишь старая и теперь никому не нужная. В свое время так называли человека, который выполнял расчеты вручную, поскольку никакой техники, которая могла бы это делать, тогда не было.

Часто эту работу выполняли женщины, поскольку считалось, что они лучше справляются с однотипными и повторяющимися задачами.

Изобретение электронных вычислительных машин поставило точку в существовании этой профессии.

Воскресители

Когда анатомия как наука была только в начале своего развития, ученые столкнулись с проблемой с "исследовательскими материалами", ведь лучший способ изучить тело человека – разрезать его. Проблема была лишь в том, что набожные люди были убеждены, что тела умерших должны лежать в земле, а не на операционном столе, где из них будут один за другим удалять органы.

Поэтому ученым и спонсоровавшим их университетам пришлось изобрести новую профессию – воскреситель. Но все не так благородно, как можно подумать. Это были воры, которые ради денег похищали тела умерших и доставляли их ученым.

Впоследствии работу воскресителей законодательно признали незаконной и запретили. А развитие современной медицины окончательно поставило на ней крест.

Сигаретные девушки

В начале 1900-х годов это было обычное явление, особенно в США.

Такие работницы были одеты в соблазнительную одежду и посещали заведения, где отдыхали потенциальные курильщики, предлагая им сигареты.

Профессия стала ненужной, когда в заведениях стали появляться автоматы самообслуживания, в которых можно было приобрести сигареты.

Туалетный служка

Худшую "профессию" придумать, пожалуй, трудно, но в свое время кто-то ее выполнял.

Туалетный слуга прислуживал королю в самые интимные моменты, снабжая его самыми необходимыми вещами для посещения туалета: полотенцами, водой и умывальником, чтобы он мог закончить свои дела. Считается, что такой служка также вытирал ягодицы короля после испражнения, но доказательств этому нет.

В обязанности служки также входило опорожнение ночного горшка короля.

Кроме того, такой слуга отвечал и за разговоры с королем во время походов в туалет. Как утверждается, иногда это могли быть достаточно серьезные и основательные дискурсы, поскольку служка выступал доверенным лицом короля.

Во времена Генриха VIII слуга также следил за стулом короля, чтобы убедиться, что он в добром здравии.

Считается, что впоследствии эта профессия эволюционировала в финансового советника. Хороший карьерный рост.

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