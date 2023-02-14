ChatGPT убьет ряд профессий? Почему паника преждевременная и к чему готовиться украинцам

"Чат-бот с искусственным интеллектом" ChatGPT наделал много шуму по всему миру. Обозреватели крупнейших изданий один за другим стали тестировать бот: он выдавал впечатляюще похожий на человеческий текст, делал домашку студентам, отвечал на сложные вопросы, выдавал готовые статьи на заданную тематику, удачно сдавал экзамены. Правда, чат-бот владеет информацией только до 2021-го, поэтому некоторые данные уже устарели.

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Сразу после этого бота прозвали "убийцей профессий" и начали прогнозировать: как быстро он заменит десятки специальностей и оставит без работы миллионы. О том, стоит ли бояться искусственного интеллекта и способен ли он заменить человека, читайте в материале OBOZREVATEL.

"Убийца профессий" или помощник для профессионала: чего ждать от умного чат-бота

Вопросы о том, можно ли считать чат-бот полноценным "искусственным интеллектом", остаются, однако однозначно можно утверждать: он может написать простой программный код, вполне подробный и корректно сформулированный текст. И это угроза для целого ряда специалистов. В будущем такие боты могут заменить копирайтеров, часть журналистов, операторов, СММ-щиков.

Президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов решил открыть для своих студентов курс изучения ChatGPT. Сам же Милованов уже активно пользуется "интеллектуальным ботом": пишет письма, составляет посты, записывает итоги встреч. "Мы с одним министром провели эксперимент. Взяли пост, который написала коммуникационная команда. Перевели его на английский дословно и дали задачу ChatGPT улучшить текст. После перевели его в гугл-переводчике снова на украинский. Оказалось, что отредактированный чат-ботом текст лучше, чем то, что написала коммуникационная команда", – рассказывает Милованов.

По словам президента Киевской школы экономики, ChatGPT работает лучше, чем "средний СММщик", но хуже, чем хороший профессионал. Но просто так заменить копирайтеров не удастся. ChatGPT, чтобы правильно сформулировать текст, должен получить необходимые тезисы. Хороший СММ-специалист понимает свою аудиторию, знает, когда, о чем и как нужно писать, а чат-бот может выполнить команду и с правильным заданием выдать хорошо сформулированный текст.

Кроме того, боту все еще недоступен юмор и ирония. Тимофей Милованов соглашается: некоторые специальности действительно могут уйти в прошлое, но в целом, новые технологии, искусственный интеллект – это про новые возможности, которых не стоит опасаться. "Знаете, чего нужно бояться? Нужно бояться перестать учиться. А тот человек, который постоянно учится, ищет возможности, он всегда будет востребованным. Даже без учета технологий ситуация кардинально меняется. Мы в Киевской школе экономике сейчас не приветствуем токсичных сотрудников, даже если они очень талантливы. Еще десять лет назад такие токсичные таланты принято было терпеть. И я не говорю о какой-то культуре отмены, просто сейчас уже не принято выдавать непристойные шутки, быть токсичным в коллективе. Меняется подход бизнеса к сотрудникам", – рассказывает Милованов.

Кто останется без работы и почему рабочие боятся ИИ

Мнения о том, как искусственный интеллект повлияет на рынок труда, расходятся. Все сходятся во мнении, что некоторые специальности потеряют свою актуальность. Однако вместе с тем будут появляться и новые профессии. Каждая технологическая революция сопровождалась страхом потерять рабочие места: сначала машины заменили физический труд, затем компьютеры заменили работу тех, кто занимался простыми вычислениями. Однако программы и цифровизация не помешали развиваться рынку труда. Они позволили развивать отрасли, создавать новые направления.

Вполне возможно, что и применение искусственного интеллекта всего лишь освободит человека от той работы, которую можно выполнить без его участия. И хотя ChatGPT и смог сдать экзамен на медицинскую лицензию, еще долгое время ИИ не будет способен заменить работу медицинского персонала.

Копирайтеры, которые не просто собирают информацию и переписывают ее своими словами, а создают истории, ранжируют данные, создают посылы, не уступят свое место "умным ботам". Действительно, ChatGPT и технологии, которые в нем используются, вполне смогут заменить оператора, который отвечает на вопросы клиентов в соцсетях.

Ажиотаж вокруг бота со временем спадет. А нескольких ложных фактов, которые ошибочно выдаст программа, будет достаточно для того, чтобы идея написания материалов без участия человека провалилась.

"Влияние искусственного интеллекта на будущее не означает конец света для рабочих мест. В конце концов, машины не создают себя. Скорее, мы должны руководствоваться инновациями ответственно. Это означает открытие новых окон возможностей, а не устранение их", – говорится в публикации ВЭФ.

Украинский рынок труда, вероятно, почувствует на себе изменения позже, чем в более развитых странах. Кроме того, изменения могут быть не настолько очевидными. Когда-то во всех крупных городах на выходах из супермаркетов массово устанавливали кофейные аппараты. Бизнес инвестировал в закупку новых машин миллионы, качество напитков увеличивалось. Но затем появились маленькие кофейные с приветливыми бариста. И несмотря на, казалось бы, очевидные преимущества машины (быстрее, дешевле), человек победил. Кофейные аппараты уходят в историю, а количество вакансий для бариста с каждым годом увеличивается.