ChatGPT угрожает оставить людей без работы: какие профессии заменит ИИ, а какие не сможет

Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT в будущем может заменить 20 профессий, которыми сейчас занимаются люди. В частности, речь идет о переводчике, репетиторе, специалисте по вводу данных, представителе службы поддержки, корректоре, помощнике юриста и бухгалтере.

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Именно эти профессии озвучил сам бот ChatGPT. Список опубликовал журналист Роуэн Чунг в своем Twitter.

Также бот с искусственным интеллектом должен заменить аналитиков по маркетинговым исследованиям, менеджеров по социальным сетям, планировщикам встреч, телемаркетеров, виртуальных помощников, транскрипционистов (перевод аудио в текст), репортеров, турагентов, аналитиков технической поддержки, электронных аналитиков, а также модераторов.

Следует отметить, что некоторые украинские работодатели уже ищут специалистов со знанием ChatGPT. Об этом OBOZREVATEL рассказали в одном из популярных кадровых сайтов. Должности, на которые ищут специалистов со знанием ChatGPT, зарплаты и условия:

Project manager, 80 000-120 000 грн – знание ChatGPT будет преимуществом;

директор по маркетингу, 40 000–80 000 грн – должен использовать новинки технологий: ChatGPT, Midjourney и другие ИИ;

SEO Specialist, 35 000 грн – плюсом будет работа с сервисами оптимизации контента с ChatGPT;

Clients Recruiter, 15 000-45 000 грн – предоставляют кандидату подписку на ChatGPT как профессиональный инструмент для работы;

Community Manager, SMM, 28 000 грн – написание контента с помощью ChatGPT;

Copywriter, 25 000-30 000 грн – работа с ChatGPT для оптимизации процессов и написания текстов;

контент-менеджер, 26 000-28 000 грн – SEO-оптимизация карточки товара с помощью ChatGPT;

Lead Generation Manager, 9 000-17 000 грн – обязанности формирования cover letter, в том числе с помощью ChatGPT; Advanced English level в переписке или использовании AI – ChatGPT;

Python Developer – ищут Strong Middle Python разработчика для back-end интеграции с ChatGPT и подобными сервисами.

OBOZREVATEL ранее писал о том, что в феврале в Украине количество предложений по работе выросло на 11% по сравнению с январем. Наибольший прирост вакансий в феврале наблюдался по категориям "садовод" (+133%), "дизайнер интерьера" (+116%), "инженер по пожарной безопасности" (+75%), "помощник адвоката" (+65%) и "зубной техник" (+60%). Более того, в феврале в стране выросла средняя заработная плата.

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