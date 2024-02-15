Ученые вырастили телятину внутри зерна риса: почему это может стать настоящим прорывом

Корейские ученые недавно разработали новый метод выращивания мяса в лаборатории, используя инновационный подход. Они создали новый продукт, состоящий из клеток бычьего жира и мышц, выращенных в зернах риса.

Такое мясо напоминает удивительное сочетание мясного фарша и риса, розовых липких крупинок. Об этом сообщает Science Alert.

По словам команды, возглавляемой биомолекулярной инженеркой Сохен Парк из Университета Йонсей, эта смесь богата питательными веществами, и хотя ее производство продолжается с некоторой сложностью, в будущем это может помочь уменьшить давление на продовольственный рынок.

"Представьте себе, что мы получаем все необходимые питательные вещества из протеинового риса, выращенного на клеточной культуре. В рисе уже высок уровень питательных веществ, но добавление клеток скота может еще больше его повысить", – говорит Парк.

Рис примерно на 80 процентов состоит из крахмала, а остальные 20 процентов составляют белки и другие питательные вещества. Хотя рис и так является отличным продуктом для питания, ученые рассмотрели возможность обогатить его питательной ценностью.

В биологических системах клеткам необходим каркас, способствующий формированию ткани во время ее роста. В лабораторных условиях ученые часто используют искусственную матрицу для выращивания разных тканей и органов. Пак и ее коллеги предположили, что рис, имеющий пористую структуру, может выполнять ту же функцию, создавая каркас, на котором клетки животных, выращенных в лаборатории, могут расти в ткань.

Сначала они обработали зерна риса пищевым рыбьим желатином и ферментами, чтобы облегчить присоединение клеток и увеличить количество клеточного материала, который мог бы прилипнуть к рису и развиваться на нем. Затем они засеяли рисовые зерна коровьими мышечными и жировыми стволовыми клетками и дали им вырасти в чашке Петри в течение 9-11 дней.

После окончания периода культивирования исследователи проанализировали структуру и питательный состав риса. Они обнаружили, что гибрид говядины и риса был как более твердым, так и более хрупким, чем обычный рис.

Значительным было то, как изменился пищевой профиль риса. Гибридный рис имел значительно большее содержание белка и жира – на 8 процентов больше белка и на 7 процентов больше жира – чем необработанный рис. Это может показаться незначительным, но в дальнейшем можно добиться еще больших изменений. К тому же производство рисового мяса будет экономичнее, чем производство говядины, как с точки зрения выбросов, так и затрат средств.

Команда рассчитала, что производство гибридного риса выдает 6,27 килограмма углекислого газа на каждые 100 г белка. В сравнении, говядина выдает 49,89 килограмма углекислого газа на каждые 100 г белка. А стоимость гибридного риса для потребителя будет составлять примерно 15 процентов цены говядины за килограмм.

Изменения во вкусовом профиле риса также могут быть интересны. Команда обнаружила, что мышцы и жир говядины придают рису разные ароматы, с которыми поварам может быть интересно экспериментировать.

Теперь ученые планируют усовершенствовать процесс производства, чтобы сократить время, необходимое для изготовления гибридного риса. Команда также может провести эксперименты по максимизации поглощения клеточного материала рисовыми зернами, которые оказались особенно пригодными для этого процесса.

"Я не ожидала, что клетки так хорошо растут в рисе. Теперь я вижу целый мир возможностей для этой гибридной пищи на основе зерна. Когда-то она сможет послужить продовольственной помощью во время голода, военным пайком или даже космической пищей", – заявила Пак.

Ученые считают, что этот метод выращивания мяса в биолаборатории может помочь снизить негативное влияние на окружающую среду. Поскольку рост мирового населения ведет к увеличению нагрузки на природу, а производство пищи, в частности, большие площади земли и водные ресурсы, необходимые для содержания скота, является одним из основных факторов этой нагрузки.

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