Супервулкан на юге Италии мог уничтожить неандертальцев и теперь, вероятно, готовится взорваться снова

Супервулкан Кампи Флегрей, расположенный на юге Италии, вероятно, был причиной гибели подвида людей Homo neanderthalensis. Его извержение привело к снижению температуры на Земле, которая стала роковой для неандертальцев.

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Об этом заявил доцент Ратгерского университета (США) Бенджамин Блэк. Как предполагают ученые, сейчас этот спящий гигант снова просыпается и может готовиться к извержению.

Супервулкан Кампи-Флегрей расположен вблизи Неаполя и имеет разрушительную историю. Последнее его извержение произошло в 1538 году, но начиная с 1950-х годов он время от времени демонстрирует признаки повышенной сейсмической активности – и недавние исследования показывают, что самый опасный вулкан Европы, возможно, близится к новому извержению. OBOZREVATEL подробно рассказывал об этом здесь.

Считается, что именно Кампи-Флегрей вызвал одно из самых мощных извержений на Земле, примерно 40 000 лет назад. Некоторые исследователи считают, что это извержение было крупнейшим в Европе за последние 200 000 лет.

Следствием этого взрыва стало масштабное изменение климата планеты, совпавшее с исчезновением неандертальцев. Не удивительно, что ученые не исключают существования связи между двумя событиями.

"Есть данные, указывающие на то, что это могло произойти примерно в то же время", – сказал Блэк в интервью Live Science.

Он высказал мнение, что именно это предположение о совпадении во времени таких двух событий "заставляет людей задуматься над тем, было ли извержение связано с гибелью неандертальцев".

Блэк был среди команды ученых, которая проверяла эту теорию, и построила климатическую модель, которая показала, мог ли супервулкан нанести смертельный удар.

Согласно полученным данным, уже через год после извержения было бы зафиксировано падение температуры в Европе на 2-4 градуса по Цельсию в зависимости от того, сколько серы попало бы в атмосферу.

Таким образом, падение температуры могло бы быть более значительным, чем падение на 3,6 градуса, известное как "малый ледниковый период" – период похолодания с 14-го по 19-й век, сопровождавшийся массовым голодом и социальными беспорядками.

Так что вполне возможно, что масштабная климатическая катастрофа, вызванная Кампи Флегрей, могла быть роковой для неандертальцев.

Но есть и данные, противоречащие этой теории. По словам Блэка, их модель показала, что сильнейшее вулканическое похолодание "произошло дальше на восток, а не в тех районах Европы, где неандертальские популяции, похоже, цеплялись за выживание".

Вместе с тем он не исключает, что извержение все же оказало влияние на популяцию неандертальцев, но им посчастливилось не оказаться в эпицентре похолодания.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что ученые нашли доказательства того, что неандертальцы были параллельным человечеством, существовавшим рядом с Homo Sapiens.

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