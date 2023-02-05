Раскрылся поразительный факт о неандертальцах: детали открытия

Неандертальцы были "параллельным человечеством", которое несколько тысячелетий сосуществовало с человеком разумным на территории Европы и вымерло около 40 тысяч лет назад. Эти загадочные гоминиды представляют большой интерес для ученых, ведь они точно взаимодействовали с homo sapiens и мы до сих пор являемся носителями небольшой части их генов. И недавно ученым удалось раскрыть еще одну их тайну, которая переворачивает наше представление о неандертальцах.

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В научном издании Science Advances вышла статья, аргументированно отвергает представление о том, что эти существа были низкоорганизованными и жили маленькими группами, не превышавшими несколько десятков особей. Эта низкая социализированность считалась одной из вероятных причин вымирания неандертальцев. Они якобы проиграли эволюционную борьбу людям разумным, которые научились взаимодействию с сотнями контактов, организовались в первобытные общества, смогли выживать эффективнее и выиграли у своих соседей битву за ресурсы.

Однако авторы исследования обратили внимание, что еще в 1980-х вблизи города Ноймарк в Германии археологи нашли остатки неандертальских стоянок возрастом около 125 тысяч лет, а возле них кости Palaeoloxodon antiquus – вымерших европейских лесных слонов, которые были примерно вдвое больше современных африканских. Всего ученым удалось откопать останки около 70 животных.

Как выяснила команда исследователей из центра археологических исследователей MONREPOS под руководством Сабины Годзински-Виндхаузер, следы на костях животных свидетельствуют – неандертальцы охотились на них и употребляли их мясо. Причем они тщательно снимали с помощью каменных орудий абсолютно все, что было съедобно, не оставляя ничего даже животным-падальщикам. Такой вывод удалось сделать после изучения более 3400 костей. Но если неандертальцы жили действительно небольшими группами, у них не могло быть нужды в таком большом количестве пищи.

Слоны, которые в высоту достигали четырех метров и даже больше, могли обеспечить едой на неделю группу из примерно 350 особей неандертальцев. А 100 представителей этого вида могли потреблять такое количество мяса в течение месяца. Группа из пары десятков гоминид просто не успела бы съесть гигантского слона до того, как его останки начали бы разлагаться. Следовательно, исследователи предполагают, что неандертальцы жили большими группами.

Еще одно предположение, сделанное археологами на основе этих данных, отвергает представление о низкой организованности вида. Ведь охота на столь крупное животное требует большой скоординированности и организованных действий.

Ученые предположили, что в таких больших группах неандертальцы могли жить не все время, а лишь периодически собираться для той же, например, охоты на слона. Хотя не исключено, что они сосуществовали группами, сопоставимыми по количеству с homo sapiens и на постоянной основе. Так или иначе, а это не только не приближает нас к разгадке причины исчезновения неандертальцев, но и задает перед учеными новые вопросы.

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