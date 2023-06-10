В Италии может взорваться супервулкан Кампи Флегрей, последнее извержение которого было почти 500 лет назад

Крупнейший в Европе спящий супервулкан Кампи Флегрей, находящийся на юге Италии, может готовиться к первому за почти 500 лет извержению. Ученые зафиксировали, что вулкан стал слабее и более подвержен разрывам, хотя это еще не гарантирует извержения.

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Об этом говорится в исследовании ученых из Университетского колледжа Лондона и Итальянского национального научно-исследовательского института геофизики и вулканологии (INGV), опубликованном в журнале Communications Earth & Environment.

Супервулкан расположен на юге Италии западнее Неаполя. В отличие от традиционных вулканов, он является не горой, а пологой впадиной 12-14 км в поперечнике и известен как кальдера. Вокруг Спящего вулкана расположен город Поццуоли, в котором проживают более 80 тысяч человек.

Последнее извержение этого вулкана произошло еще в 1538 году, но последние 70 лет были для него не слишком спокойными. Длительные всплески неспокойствия наблюдались в 1950-х, 1970-х и 1980-х годах.

Как отмечает SciTechDaily, последнее десятилетие ученые также наблюдают несколько более медленную фазу неспокойствия, во время которой произошли десятки тысяч небольших землетрясений, которые привели к тому, что город Поццуоли был поднят почти на 4 метра. Только в апреле 2023 года учеными было зарегистрировано более 600 землетрясений разной силы. Это самый большой месячный показатель за время наблюдений за Кампи Флегрей.

Ведущий автор исследования, профессор Кристофер Килберн рассказывает, что новое исследование показывает, что Кампи Флегрей приближается к разрыву. Однако сам факт разрыва еще не будет означать, что произойдет извержение. Для этого нужно, чтобы место разрыва совпало с местом, где будет активно выталкиваться магма.

Доктор Никола Алессандро Пино из обсерватории Везувия, представляющий INGV в Неаполе, сказал, что результаты исследования свидетельствуют о том, что части вулкана становятся слабее и "он может разрушиться".

В исследовании ученые отмечают, что эффект неспокойствия с 1950-х годов является кумулятивным, то есть возможному извержению могут предшествовать относительно слабые сигналы, такие как меньшая скорость подъема почвы и меньшее количество землетрясений. Так было в случае с извержением кальдеры Рабаул в Папуа-Новой Гвинее в 1994 году, которому предшествовали незначительные землетрясения, происходившие с частотой, в десять раз меньше, чем во время кризиса десять лет назад.

Вместе с тем, исследователи отмечают, что извержение не является неизбежным. Доктор Стефано Карлино из обсерватории Везувия считает, что Кампи Флегрей может приспособиться к новому режиму медленного подъема и затухания, как это наблюдается на подобных вулканах по всему миру. Однако он призывает сообщество быть готовым к "любому развитию событий".

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