Страх бананов, длинных слов и не только: топ-10 странных фобий, которые существуют на самом деле

Страх, который испытывает человек, обычно является нормальной реакцией на попытку защитить себя от чего-то, что представляет угрозу. Страх, в частности, помогал человечеству эволюционировать, удерживая от неизбежной смерти в опасном мире. Но кроме страхов у людей существуют также и фобии, которые хотя и схожи по своей сути, являются скорее психологическими состояниями.

Все знают о людях, которые боятся пауков, высоты или полетов. Но человечеству известны также более абсурдные фобии, которые, тем не менее, реальны и могут вызывать большие страдания у тех, кто с ними живет.

John Hopkins Medicine объясняет, что фобия – это больше, чем страх, пишет LiveScience. Люди, имеющие фобии, делают все возможное, чтобы избежать источника своего неконтролируемого и непреодолимого страха и могут испытывать панические атаки, когда вынуждены встретиться с объектом своей фобии.

Топ-10 малоизвестных фобий, существующих на самом деле

Трипофобия

Трипофобия – это страх или отвращение к повторяющимся узорам из отверстий. Люди с таким состоянием могут испытывать сильный и неустранимый страх, когда видят такие предметы как пузырьковая пленка, медовые соты и семенные стручки.

Известно о 12-летней девочке, которая не имела никаких психических расстройств и училась на отлично в школе, но боялась вида хлеба с семенами, сыра с дырками и одежды в горошек. Мать обеспокоилась состоянием девочки, когда та панически убежала, увидев перфорированные бетонные стены в ванной комнате.

Глобофобия

Глобофобия – это страх воздушных шаров, говорится в статье British Medical Journal. Люди с такой фобией могут испытывать сильный страх при виде, прикосновении или даже уловив запах воздушных шаров. Большинство людей, однако, боятся именно звука, возникающего при лопании шариков.

Вестифобия

Вестифобия – это страх перед одеждой, говорится в сообщении в журнале Grand Rounds. Люди с этим заболеванием могут бояться определенной одежды, или они могут бояться одежды, плотно облегающей тело, из-за чего чувствуют себя скованно.

В крайних случаях пациент может полностью изолироваться от общества во избежание необходимости одеваться.

Бананофобия

Бананофобия – это именно то, о чем вы подумали – страх бананов. Об одном из таких случаев сообщало издание Daily Mail. Речь шла о женщине, которая всю жизнь так боялась бананов, что не могла даже находиться в одной комнате с ними без ощущения тошноты.

Однако сеансы психотерапии помогли женщине избавиться от фобии.

Арахибутирофобия

Арахибутирофобия – это страх прилипания арахисового масла к небу, говорится в статье в журнале Food Bites. Хотя это неприятное чувство не является редкостью, люди с арахибутирофобией очень боятся его. Человек не боится самого арахисового масла, а панику вызывает только чувство "липкости". Именно поэтому пациенты могут также избегать любых других пищевых продуктов, имеющих схожую консистенцию.

Гиппопотомонстросескипедалофобия

Гиппопотомонстросескипедалофобия, или сескипедалофобия– это не страх перед гиппопотамами, а фобия длинных слов, сообщает BBC. Название этого состояния может звучать как злая шутка для тех, кто страдает им, но оно не лишено смысла. "Sesqui" с латинского означает "полтора", а "педаль" – "нога" (с английского foot). Так что "сескипедалофобия" буквально переводится как "страх полтора фута", или страх перед очень длинным словом.

Такая фобия часто вызвана ранним опытом стыда и смущения при произношении длинных слов. Она может оказывать особое влияние на пациентов с дислексией.

Омфалофобия

Омфалофобия – это страх пупков. Люди с этим заболеванием не могут прикасаться к области пупка, смотреть на чужой пупок или даже думать о нем без того, чтобы не почувствовать себя плохо.

Фобофобия

Фобофобия – это страх перед фобиями, согласно тематическому исследованию 1983 года, опубликованному в The Journal of Nervous and Mental Disease. Исследователи описали ее как "свободно плавающую тревогу" и значительный фактор, способствующий возникновению панических атак.

Люди с таким состоянием могут бояться физических ощущений, сопровождающих страх, таких как одышка или учащенное сердцебиение. Они могут чувствовать, что эти симптомы угрожают их жизни или могут нанести непоправимый вред. Они также могут опасаться, что у них разовьется определенная фобия.

По словам исследователей, фобофобия, как правило, диагностируется вместе с тревожными расстройствами.

Трихофития

Согласно статье 2022 года в журнале TNNMC Journal of Mental Health Nursing, трихофития – это страх перед волосами. Люди с таким состоянием могут бояться мыть голову, стричься или находиться рядом с пушистыми животными.

Туалетные фобии

Термин "туалетные фобии" используется для описания ряда состояний, при которых люди испытывают трудности, связанные с посещением туалета, согласно данным National Phobics Society.

Такие фобии могут проявляться в страхе находиться слишком далеко от туалета, страхе пользоваться общественными туалетами или страхе, что другие могут увидеть или услышать, как вы пользуетесь туалетом.

Люди с этими состояниями могут пойти на крайние меры, чтобы избежать посещения туалета. Известно о трагическом случае с 16-летней девушкой, которая настолько боялась туалета, что умерла от того, что не могла опорожниться почти два месяца.

