Стал известен настоящий возраст календаря майя: детали революционного открытия

Календарь племени майя, который наделал немало шума своим пророчеством конца света в 2012 году, может быть значительно древнее, чем ученые считали ранее. Новый метод, примененный к объектам наследия майя, свидетельствует – свой способ подсчета времени древние жители Мезоамерики использовали еще более 3 тысяч лет назад. То есть на несколько сотен лет раньше, чем до сих пор считали ученые.

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Об исследовании написал журнал Science. Метод, о котором идет речь в статье – это лазерное картографирование.

С его помощью исследователи культуры майя обнаруживали в долинах побережья Мексиканского залива объекты древней цивилизации, скрытые под землей и густой тропической растительностью, и соотносили их с космическими ориентирами – планетами или звездами, которые видны на ночном небе. Таким образом, ученым удалось выявить почти 500 таких объектов, большинство из которых до сих пор не исследовались.

Основой календаря майя был 260-дневный цикл, который записывался строгой последовательностью 13 чисел и 20 символов. Например, 6 января 2023 в этом календаре называлось бы "6 кроликов". Теперь мы знаем, что дни в этой системе соответствуют положениям звезд, архитектурным особенностям зданий и природным достопримечательностям, среди которых обитало племя.

Фрагмент фрески, впервые раскрывшей тайну календаря майя, ученые датировали 300 годом до нашей эры. Но они предполагали, что на самом деле эта система подсчета времени может быть гораздо более древней. Теперь удалось установить, что древнейшие из обнаруженных учеными комплексы принадлежат примерно к 1100 году до нашей эры. То есть такая система подсчета времени на самом деле более древняя аж на 8 веков.

Исследуя свои находки, археологи и другие ученые выяснили, что подавляющее большинство (почти 90%) имеют архитектурные точки, ориентированные на время восхода в определенные даты. Чаще всего речь идет о современных 11 февраля и 29 октября – между ними как раз 260 дней. Отдельные находки также указывают на половинный срок в 130 дней. Ориентация некоторых комплексов соответствовала циклам Венеры и Луны – их связывали с сезоном дождей и выращиванием кукурузы. Впрочем, среди открытых учеными комплексов есть не имеющие определенной ориентации, поэтому это порождает вопрос о до сих пор невыявленных космологических выравниваниях. И является стимулом к дальнейшему изучению объектов.

Ученые утверждают, что нашли убедительные доказательства того, что календарь майя значительно старше первых найденных исторических памятников, которые зафиксировали его в письменном виде. Также новая дата появления совпадает с переходом общества в этом регионе планеты от охоты и собирательства к сельскому хозяйству. А именно для эффективного упорядочения работ по выращиванию и сбору урожая и нужен был календарь. То есть новая дата также исторически обоснована.

Кроме того, календарь, по мнению ученых, тесно связан с циклом роста именно кукурузы – основного пищевого продукта как древних, так и современных культур Мезоамерики, а также с беременностью человека, которая длится примерно 260 дней. Интересно, что именно для этих двух целей его используют даже современные потомки майя, помогающие ученым восстанавливать культуру своих предков, когда-то уничтоженную испанскими конкистадорами.

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