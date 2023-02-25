Шпионские снимки времен холодной войны помогли найти потерянный дворец в пустыне. Фото

Во время холодной войны Центральное разведуправление США внимательно следило за всем миром и даже не догадывалось, какие последствия это принесет в будущем. Так, рассекреченные спутниковые фотографии территории Ирака позволили археологам обнаружить остатки дворца времен загадочной цивилизации шумеров и сотни табличек, покрытых клинописью, которые могут пролить свет на жизнь древнего народа.

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Как пишет издание Evening Standard, снимками заинтересовалась команда исследователей во главе с экспертами из Британского музея, которые работают на месте древнего города Гирсу. Он существовал 4500 лет назад и принадлежал шумерам – народу, которому приписывают строительство первых в мире городов и изобретение письменности. В Гирсу проживало около 30 000 человек – невиданное по тем временам количество. А обнаруженный дворец, по мнению археологов, был очень большим комплексом на его территории и административным центром.

О находке рассказал Себастьен Рэй, куратор Древней Месопотамии в Британском музее и директор проекта Гирсу. По его словам, открытие чрезвычайно важно. Оно может изменить взгляд науки на то, что на самом деле является колыбелью цивилизации.

Чтобы найти следы древних глиняных построек, похороненных в песках на юго-востоке Ирака, команда ученых получила доступ к рассекреченным фотографиям программы ЦРУ Corona. Эта программа использовала спутники наблюдения для сбора разведывательных данных с 1959 по 1972 год. Ученые исследуют эти аэрофотоснимки, сделанные полвека назад, в поисках аномалий ландшафта, которые невозможно заметить с земли. Например, это могут быть линии, которые когда-то были стенами или каналами. Изучив старые фото и сравнив их с современными, исследователи запускают свои дроны в выбранных локациях. Это позволяет найти следы древних построек и начать копать сразу в нужном месте.

Сейчас над раскопками Британский музей работает вместе с Музеем Гетти (США). Они задались целью подробнее изучить шумерскую цивилизацию и сохранить артефакты древней истории Ирака. "Хотя наши знания о шумерском мире сегодня остаются ограниченными, работа в Гирсу и открытие потерянного дворца и храма несут в себе огромный потенциал для понимания этой важной цивилизации", – сказал об открытии директор Британского музея Хартвиг Фишер.

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