С мышами, которые два месяца были в космосе, произошло нечто непостижимое: о чем узнали в NASA

У мышей, отправленных в космос в рамках эксперимента NASA, была обнаружена неожиданная связь между кишечными бактериями, потерей костной массы и влиянием микрогравитации на организм. Эти данные в будущем можно использовать для более безопасных космических путешествий для людей.

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О результатах исследования ученые рассказали в статье в научном журнале Cell. Они откровенно признаются, что не думали о том, что произойдет именно то, что произошло.

Ученым давно известно, что микрогравитация влияет на здоровье астронавтов. Она может нарушать циркадный ритм, вызывать проблемы с глазами, влиять на мышечную массу и плотность костей. Так, всего за один месяц пребывания в космосе астронавты теряют 1-2% плотности костной ткани. А это создает риск травм и переломов.

Также ученые предполагают, что микрогравитация нарушает микробиом кишечника, что влияет на другие биологические функции организма, такие как иммунная система.

В рамках одного из исследований ученые NASA отправили 20 мышей на Международную космическую станцию, чтобы изучить, как на их организмы повлияет микрогравитация. В рамках эксперимента 10 мышей жили на МКС в течение 2 месяцев, а остальные 10 – только месяц в космосе и еще месяц проходили реадаптацию. Между тем контрольная группа из 20 мышей на Земле проживала в аналогичных условиях, но при нормальной гравитации.

Неожиданно для исследователей, у побывавших в космосе мышей обнаружили в кишечнике повышенный уровень двух штаммов бактерий – Lactobacillus murinus и Dorea. Эти бактерии связаны с процессом восстановления целостности скелета, известным как ремоделирование костей.

Причем у группы мышей, которая дольше находилась на МКС, уровень этих бактерий был выше.

"В этом и состоит красота науки. Мы никогда не предполагали таких результатов", – заявил Inverse старший автор статьи, микробиолог и исполнительный директор Института Форсайта (США) Веньюань Ши.

Исследователи признают, что пока не могут дать объяснения тому, что явилось причиной повышения уровня бактерий, но сами результаты называют увлекательными.

"Мы и не подозревали, что это произойдет", – признал первый автор исследования инженер штаммов и синтетический биолог в технологическом стартапе Invaio Sciences Джо Бедри.

Он отметил, что астронавты должны несколько часов в день заниматься спортом, чтобы поддерживать мышечную массу и плотность костей, а поскольку люди продолжают исследовать космос, ученым следует заранее знать, как это повлияет на организм.

"По мере того, как мы продвигаемся в более глубокий космос, важно понимать все эти разные последствия для здоровья и то, как мы можем смягчить их, чтобы сохранить здоровье астронавтов", – заявил Бедри.

Ши также объяснил, что данные, полученные от исследования мышей, можно будет использовать не только в отношении астронавтов, но и для людей, страдающих остеопорозом, поскольку ученые смогут понять, как именно микробиом кишечника и ремоделирование костей влияют на потерю костной ткани.

Бедри также отметил, что ученые не могут точно сказать, что уровень бактерий увеличился вследствие влияния микрогравитации. По его словам, просто наблюдение за этими бактериями, которые производят метаболиты, связанные с костной тканью, не означает, что микрогравитация влечет их появление.

Он предполагает, что увеличение количества этих бактерий может быть следствием адаптации к микрогравитации или, возможно, мыши пытались компенсировать потерю костной ткани, изменяя микробиом своего кишечника.

Он также заявил, что ученым предстоит разобраться, является ли размножение этих бактерий плохой или хорошей новостью для микробиома кишечника человека.

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