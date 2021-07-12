Разработан прибор, способный спасти жизнь жертве ножевого ранения. Видео

Студент из Великобритании Джозеф Бентли представил 3D-прототип устройства, которое способно остановить кровотечение из раны "в полевых условиях". Оно предназначено для использования полицией, бригадами скорой помощи и военными.

Новое устройство REACT, как пишет New Atlas, состоит из механизма введения в рану силиконовой пробки и привода, с помощью которого она накачивается воздухом и останавливает кровотечение. Затем привод отсоединяется, а надутая тампонада остается внутри раны до прибытия скорой помощи (чтобы посмотреть видео и фото, доскролльте до конца страницы).

"Как правило, первыми на место преступления пребывают полицейские. Если нож еще в ране, обычно его оставляют до приезда врачей. Так делается потому, что он служит пробкой, помогающей предотвратить внутреннее кровотечение. Но если рана открытая, ее надо срочно чем-то "заткнуть", – говорится в статье.

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Сам разработчик устройства Джозеф Бентли, выпускник факультета промдизайна и технологии Университета Лафборо, рассказал, что к идее создания REACT его подтолкнул несчастный случай.

"Пережив ножевое ранение, я разработал инструмент REACT, способный спасти жизнь жертве нападения", – рассказал студент.

Перед использованием необходимо выбрать на ЖК-мониторе прибора соответствующую область тела. После активации инструмент быстро поднимает давление воздуха до такого уровня, который лучше всего остановит кровотечение в этом месте.

"Выпустить воздух и вынуть прибор не составляет труда, в отличие от других приспособлений, которые применяют для остановки кровотечения", – уточнил Бентли.

Пока REACT представлен в виде 3D-прототипа, оптимизированного для ранений в область подмышечной впадины, паха и брюшной полости. В будущем устройство будет адаптировано для других зон, будут улучшены настройки воздушного давления, появится питание от аккумулятора.

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