Марсоход Perseverance передал на Землю новые фото с поверхности "Красной планеты"
Разработанный NASA ровер Perseverance отправил на Землю новые фотографии, сделанные на Марсе в среду, 3 марта.
Свежие снимки были обнародованы на сайте американского космического агенства. Напомним, аппарат успешно высадился на Марсе 18 февраля 2021 года
Марсоход изучает климат "Красной планеты", собирает образцы марсианской породы, а также ищет следы жизни.
Новые изображение были сделаны Perseverance с помощью бортовых правой и левой навигационных камер (Navcam). Они расположены высоко на мачте марсохода и помогают ему при перемещении, отметили в NASA.
Часть снимков является черно-белой, некоторые фотографии – в цвете. На изображениях можно увидеть поверхность Марса, а также сам аппарат.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Марсоход Perseverance спустя более шести месяцев полета – 18 февраля – приземлился на поверхность Марса.
Вскоре после посадки ровер прислал на Землю первые снимки, сделанные на поверхности.
Позже NASA показало первые цветные фото с Марса и первое в истории полноценное видео всей посадочной операции марсохода.
В сети появилась также фотография со "столбом дыма" на Марсе после посадки Perseverance.
NASA предложило всем желающим сделать фото на Марсе, а также опубликовало огромную панораму планеты.
Добавим, первое фото поверхности Марса также сделала Автоматическая станция Al Amal, запущенная ОАЭ.