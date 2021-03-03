Марсоход Perseverance передал на Землю новые фото с поверхности "Красной планеты"

Разработанный NASA ровер Perseverance отправил на Землю новые фотографии, сделанные на Марсе в среду, 3 марта.

Свежие снимки были обнародованы на сайте американского космического агенства. Напомним, аппарат успешно высадился на Марсе 18 февраля 2021 года

Марсоход изучает климат "Красной планеты", собирает образцы марсианской породы, а также ищет следы жизни.

Новые изображение были сделаны Perseverance с помощью бортовых правой и левой навигационных камер (Navcam). Они расположены высоко на мачте марсохода и помогают ему при перемещении, отметили в NASA.

Часть снимков является черно-белой, некоторые фотографии – в цвете. На изображениях можно увидеть поверхность Марса, а также сам аппарат.

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