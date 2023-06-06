Пентагон пытается создать оружие из обломков НЛО: обнародованы секретные данные

Соединенные Штаты Америки держат в секрете большое количество обломков неидентифицированных летающих объектов, которые не были созданы человеком. Часть этих обломков пытаются превратить в оружие, с другой – работают инженеры, работа которых состоит в том, чтобы воспроизвести инопланетные технологии путем обратного инжиниринга.

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Об этом американским СМИ рассказал ветеран Воздушных сил США, бывший сотрудник Национального агентства геопространственной разведки и Национального разведывательного управления Дэвид Чарльз Груш. 36-летний мужчина в 2019-2021 годах работал в Целевой группе по изучению непознанных воздушных явлений (Unidentified Aerial Phenomena – UAP).

По словам ифнорматора, речь идет об огромном количестве упавших на землю деталей и оборудование с НЛО.

Он рассказал, что когда начал работать в группе по изучению UAP, получил отказ в доступе к программе поиска обломков самолетов.

"Это поиск технических аппаратов нечеловеческого происхождения, называйте их космическими кораблями, если хотите, нечеловеческих аппаратов экзотического происхождения, которые либо приземлились, либо потерпели крушение", – сказал Груш.

Он признался, что такое решение его сначала удивило и возмутило, но со временем, когда ему начали доверять, люди начали рассказывать ему тайны.

"Ко мне пришло много старших, бывших офицеров разведки, многих из которых я знал почти всю свою карьеру, и они признались мне, что были частью программы (поиска обломков НЛО)", – заявил Груш.

Эти люди рассказали ему о существовании секретной программы, о которой он никогда раньше не слышал.

"Они рассказали мне, основываясь на своих устных свидетельствах, а также предоставили мне документы и другие доказательства, что на самом деле существовала программа (изучения НЛО. – Ред.)", – сказал он.

Груш также заявил, что Пентагон в сотрудничестве с представителями других неназванных стран занимаются сверхсекретными разработками, стремясь переделать обломки инопланетных аппаратов в оружие.

Бывший офицер не рассказал, когда именно обломки НЛО впервые попали в руки американских властей или когда с ними начали работать, но утверждает, что полученные технологии и обломки использовались для получения преимущества в "80-летней гонке вооружений".

В интервью The Debrief он заявил, что речь идет о "невредимых и частично невредимых транспортных средствах".

Груш считает, что данные об НЛО, а также разработки, связанные с инопланетными технологиями, должны быть рассекречены, поэтому он передал детали о проведенных операциях Конгрессу и Генеральному инспектору разведывательного сообщества, но отказался предоставить переданные документы для ознакомления СМИ, поскольку информация засекречена.

По его мнению, сохранение информации в тайне "еще больше мешает населению мира быть готовым к неожиданному сценарию контакта с нечеловеческим разумом".

"Существует утонченная дезинформационная кампания, направленная на население США, которая является крайне неэтичной и безнравственной", – сказал Груш.

По его словам, американцы также находили не только корабли, но и мертвых пилотов-инопланетян.

Информацию информатора подтвердил полковник армии в отставке Карл Нелл, также входивший в состав рабочей группы UAP.

"Его утверждение о существовании гонки вооружений на Земле, которая происходила на протяжении последних восьмидесяти лет и была сосредоточена на технологиях обратного инжиниринга неизвестного происхождения, является фундаментально правильным, как и безоговорочное осознание того, что по крайней мере некоторые из этих технологий неизвестного происхождения исходят от нечеловеческого интеллекта", – сказал Нелл.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал, что NASA и Пентагон недавно провели панельную встречу с экспертами, где было заявлено о том, что большинство сообщений об увиденных НЛО имеют естественное объяснение. Однако существуют и наблюдения, которые эксперты не в состоянии научно объяснить, но лишь потому, что данные о наблюдениях НЛО недостаточно качественны.

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