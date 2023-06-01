В NASA и Пентагоне признали аномальность шаровидных НЛО, летающих 'по всему миру'

Десятки сообщений о "неопознанных аномальных явлениях" (также известных как НЛО) не могут быть объяснены обычными проблемами, связанными с неправильно откалиброванными датчиками, далекими самолетами или метеорологическими шарами. Природа их происхождения остается непонятной и аномальной.

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Об этом официально заявили представители американских ведомств в ходе встречи с журналистами. 16 экспертов из NASA, Пентагона и Федерального управления гражданской авиации (FAA) обсудили ситуацию с наблюдением НЛО и анонсировали публикацию официального годового отчета в августе 2023 года.

Согласно данным Общедоменного управления Пентагона по расследованию аномальных явлений (AARO), большинство НЛО наблюдаются неподалеку с пилотируемыми летательными аппаратами, а также вблизи границы с космосом или в море.

Директор AARO Шон Киркпатрик рассказал, что из примерно 800 существующих наблюдений большинство имеют земное объяснение, но часть из этих наблюдений считают аномальными, поскольку для их анализа не хватает информации или более качественного видео, фиксирующего такие объекты.

По словам Киркпатрик, речь идет об от 2 до 5 процентов этих событий, "имеющих признаки, которые могут быть аномальными", и их нелегко понять. Около половины этих сообщений касаются необычных шаров или круглых сфер, которые выглядят металлическими, и были замечены с самолетов на больших высотах.

"Это типичный пример того, что мы видим чаще всего. Мы видим их по всему миру, и мы видим, что они совершают очень интересные маневры", – сказал Киркпатрик.

В свою очередь, помощница администратора Управления научных миссий NASA Ники Фокс также пожаловалась, что данные о большом количестве этих объектов были недостаточно качественными, чтобы точно понять, с чем имели дело наблюдатели.

Проблема также в том, что наиболее часто неидентифицированные летающие объекты наблюдают военные летчики, самолеты которых оснащены оружием, а не датчиками для изучения НЛО.

Киркпатрик также рассказал об одной из самых больших проблем для летчиков – метеорологических аэростатах, которые выпускаются станциями на несколько часов для анализа данных, а затем самоликвидируются. Поскольку пилоты могут не знать о проведении тестов, такие летательные аппараты могут восприниматься ими как НЛО.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об отчете украинских астрономов, заявивших, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину начали фиксировать значительное количество неопознанных летающих объектов, летающих значительно выше существующих беспилотников. Самолеты же над Украиной с февраля 2022 года не летают.

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