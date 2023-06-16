Парад пяти планет: где и когда можно увидеть уникальное явление

Уже в субботу, 17 июня, над Землей состоится яркое астрономическое шоу – парад сразу пяти планет. Сатурн, Нептун, Юпитер, Уран и Меркурий выстроятся почти в прямую линию и увидеть это можно будет невооруженным глазом.

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OBOZREVATEL рассказывает, когда парад можно увидеть в стадии пика. А также где и как это лучше всего сделать.

Что такое парад планет

Более правильным с точки зрения астрономии названием явления является не парад, а выравнивание планет. В этот момент сразу несколько видимых с Земли планет оказываются по одну сторону от Солнца и визуально располагаются рядом друг с другом.

Наиболее впечатляющими являются так называемые большие выравнивания, когда в одном секторе неба оказываются 5 и более планет. Именно таковым и будет явление 17 июня. Такое сближение длится несколько дней, но его пиковый момент, когда небесные тела сближаются максимально и видимы лучше всего, наиболее зрелищен.

Когда можно будет увидеть парад планет 17 июня

По киевскому времени пик ближайшего большого выравнивания придется на часы перед восходом солнца в субботу, 17 июня. Наиболее яркими на небосводе будут Сатурн, Юпитер и Меркурий. Чтобы рассмотреть Нептун и Уран, скорее всего, понадобится бинокль или хотя бы самый простой телескоп.

Как смотреть парад планет 17 июня

Чтобы насладиться зрелищем, примерно за час до рассвета нужно будет осмотреть восточную половину неба. Яркий объект у горизонта – это будет Юпитер. Его будет видно лучше всего. Ориентиром для его поиска может быть созвездие Водолея.

Дальше взгляд следует перевести несколько вверх и вправо. Над юго-восточной частью горизонта окажется Сатурн. Его тоже удастся разглядеть невооруженным глазом.

Внизу и левее Юпитера расположится Меркурий. Эту планету можно увидеть между восточным и северо-восточным отрезком горизонта.

Чтобы рассмотреть остальных, придется воспользоваться оптическими приборами, ведь Нептун и Уран из всех участников выравнивания находятся дальше всего от Земли и отражают совсем немного света. Их наблюдать лучше в местах, где нет светового загрязнения – подальше от фонарей и автодорог.

Нептун будет примерно на полпути между Юпитером и Сатурном, а Уран окажется между Юпитером и Меркурием. Порядок планет от горизонта и выше в небо будет таким: Меркурий, Уран, Юпитер, Нептун и Сатурн.

Когда можно будет увидеть следующий большой парад планет

Следующее выравнивание пяти планет астрономы прогнозируют на 8 сентября 2040 года. Поэтому любителям наблюдать за звездным небом рекомендуют не пропускать это явление сейчас. К счастью, им можно будет полюбоваться еще несколько дней после 17 июня. Хотя в остальные дни небесные тела будут сиять менее ярко.

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