Опубликовано супердетальное фото транзита МКС на фоне Луны: кадр поражает

Астрофотограф Эндрю МакКарти сделал удивительные фото в космическом пространстве. Ему удалось запечатлеть транзит Международной космической станции на фоне Луны.

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Об этом стало известно из Twitter-аккаунта самого МакКарти. Данный кадр сделан при помощи двух профессиональных телескопов (чтобы смотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Один из самых сложных снимков, которые я когда-либо делал", – заявил астрофотограф.

Он объяснил, что данный снимок сделан среди бела дня, когда транзит проходил через растущий полумесяц.

"Снят с помощью двух телескопов в тандеме. Это самый подробный снимок транзита МКС, который я когда-либо делал", – добавил Эндрю МакКарти.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал о том, что астрономам впервые удалось увидеть, как одна из самых больших черных дыр J2157 разрывает на куски соседнюю звезду, превращая ее в космическое "спагетти". Увиденное явление они назвали Страшная Барби, отметив, что это один из самых длинных, ярких и энергичных когда-либо наблюдавшихся космических объектов.

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