Память не фиксирует время: что узнал француз Мишель Сиффр, который 63 дня прожил в темноте без связи с людьми. Фото

85-летний Мишель Сиффр действительно сумел сделать себе имя среди чудаков планеты. В 1962 году тогда еще 23-летний юноша решил лишить себя света, людей и часов в два месяца.

Французский исследователь хотел узнать, как отсутствие внешних сигналов об изменении дня и ночи может повлиять на биологические ритмы, пишет LADbible. Для этого он спустился на глубину 130 м под поверхностью в пропасти Скарассона, горы в Лигурийских Альпах.

Для чего это было?

Имея особый интерес к тому, как отсутствие света повлияет на него, Сиффре спал и ел только тогда, когда ему приказывало тело, а не придерживался жесткого разложения, придерживаемого остальным миром, потому что так говорит общество.

Во имя науки мужчина прожил под поверхностью совершенно одиноко 63 дня – и вышел оттуда победителем, хоть и с повышенной чувствительностью к дневному свету.

Сиффр стал чем-то вроде пещерного жителя и сделал ряд невероятных открытий относительно того, как люди реагируют на жизнь без информации о времени – без часов, календаря или солнечного света, которые напоминали бы им об этом.

Он обнаружил, что наши тела имеют свои часы, что теперь известно как хронобиология.

Как жилось без времени

О своей знаковой экспедиции Сиффр так рассказывал журналу Cabinet Magazine в 2008 году: "Я решил жить как животное, без часов, в темноте, не зная времени. Это стало идеей моей жизни".

Мишель признался, что работал над экспериментом не один.

"Я попросил команду быть у входа в пещеру. Решил, что буду звать их, когда буду просыпаться, когда буду есть и перед сном. Моя команда не имела права звонить мне, чтобы я не знал, который час наружу", – рассказывает ученый чудак.

Исследователь говорит, что создал отрасль хронобиологии человека, даже сам того не зная.

Несмотря на "плохое оборудование", "маленький лагерь" для проживания, минусовую температуру и чрезвычайно высокую влажность, Сиффру удалось сохранить трезвое мышление – по крайней мере, он так думал.

Ученый говорит, что в течение двух месяцев он проводил время в пещере: читал, писал, исследовал, часто мечтал о своем будущем.

Последствия пещерной жизни

Он объяснил, что следил за собой: измерял пульс и проводил собственный "психологический тест". О результатах докладывал команде по телефону.

"Я должен был считать от 1 до 120 со скоростью одна цифра в секунду. С помощью этого теста мы сделали большое открытие: мне понадобилось пять минут, чтобы досчитать до 120. Другими словами, я психологически пережил пять реальных минут да, будто их было две", – рассказывает Сиффр.

Хотя вы можете подумать, что такую ошибку легко совершить, живя в пещере в течение двух месяцев, на самом деле это было чрезвычайное открытие эффекта жизни без временных подсказок.

Мишель, в сущности, чувствовал все вдвое медленнее, чем оно было на самом деле.

Так что если есть желание, чтобы "время замедлилось", достаточно переехать в пещеру на пару месяцев.

Француз пришел к этому строгому осознанию только тогда, когда его коллеги сообщили ему, что наконец-то наступил день, когда он должен завершить эксперимент. Для мужчины это послужило настоящим шоком, ведь он считал, что у него остался целый месяц.

"Мое психологическое время сжалось вдвое", – говорит Сиффр.

Теории Сиффре

Он объяснил, что в течение сорока лет исследовал расхождение между психологическим временем и реальными часами и выдвинул собственную теорию о том, почему это с ними произошло.

"Когда кругом ночь (пещера была абсолютно темной, с одной только лампочкой) – память не фиксирует время", – объясняет исследователь.

"Через пару дней я не помнил, что делал день или два назад. Единственное, что меняется – это когда я просыпаюсь и когда ложусь спать. Кроме того, все полностью черное. Это как один длинный день", – рассказывает Мишель.

Но даже после всего этого 63-дневного пребывания в пещере Сиффр было недостаточно, и он решил вернуться в темноту десять лет спустя, но на этот раз в полгода в пещере в Техасе.

Организовав десятки других подземных экспериментов по изоляции времени в течение десяти лет, уроженец Ниццы решил изолировать себя на полгода, чтобы посмотреть, что произойдет с его внутренними часами.

Он снова сделал еще одно невероятное открытие: обнаружил, что без временных сигналов люди приспосабливаются к 48-часовому циклу, а не 24-часовому, к которому мы все привыкли.

NASA использовало результаты экспериментов исследователя, чтобы помочь астронавтам, сообщавшим о подобных проблемах с краткосрочной памятью после того, как они были изолированы от внешних временных ориентиров.

Так что этот пещерный чудак – немного легенда в научном мире.

Ранее OBOZ.UA писал, что ученые выявили факторы, влияющие на биологические ритмы человека.

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