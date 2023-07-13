НЛО действительно существует? Шесть легендарных фото, которые могут вас убедить в этом

Высока ли вероятность того, что для жизни пригодна лишь одна маленькая Земля в безграничной Вселенной? Да, человечество достигло определенного уровня развития в научно-техническом прогрессе, однако исследовать непостижимые космические масштабы ученые до сих пор не в силах. Даже американские военные недавно публично признали, что они владеют данными о существовании НЛО.

Видео дня

Издание Daily Mail опубликовало шесть известнейших фото-доказательств существования внеземной формы жизни. Мультисенсорные данные очевидцев были записаны под разными углами с помощью разных типов оборудования, в том числе и радаров.

Кумбургаз, Турция, 2007-2009 годы

Шокирующее видео снял охранник Ялчин Ялман на туристическом объекте Yeni Kent в Турции. На нем видны две странные фигуры, похожие на НЛО.

Консенсуса о происхождении объектов на видео ученые до сих пор не достигли. Было рассмотрено несколько гипотез, в том числе о качественной мистификации. Но скептикам следует учесть, что, кроме охранника, НЛО видели и другие очевидцы. Летающий объект в форме диска долго парил в небе и сверкал под яркой луной.

Эти кадры были переданы организацией Sirius UFO в Стамбульский университет. Физики-оптики тщательно изучили изображение. Научно-технологический исследовательский совет Турции опубликовал отчет, в котором не обнаружил ни факта подделки видео, ни факта оптического обмана.

Вейаувега, Висконсин, февраль 2003 года

В 2023 году мать с сыном катались на санках в городе Вэйаувега, штат Висконсин, США. Вдруг в небе женщина увидела странное сияние. Имея с собой цифровую фотокамеру, она успела сфотографировать неопознанный объект.

Гражданская исследовательская группа UFO Wisconsin опубликовала два снимка, которые вызвали настоящий фурор.

"Объект пролетел почти прямо над головой, а затем направился на юг к железнодорожным путям", – рассказала женщина группе режиссеру Ноа Воссому, автору книги случаев UFO Wisconsin за 2008 год.

UFO Wisconsin после тщательного анализа подтвердили, что фото настоящие и не имеют "очевидных признаков обработки или цифрового вмешательства". Эти фотографии являются одними из самых четких изображений летающего диска.

Стивенвилль, Техас, 8 января 2008 года

Сотни жителей маленького техасского городка неоднократно сообщали, что видели НЛО над своими домами с ноября 2007 по март 2008 года. Ночью 8 января 2008 года реактивные самолеты ВВС США даже преследовали гигантский таинственный объект.

Массовые наблюдения попали в национальные новости, освещение появилось в Associated Press, Los Angeles Times и National Public Radio.

Очевидцы говорят, что это НЛО было "большим объектом в одну милю в длину и полмили в ширину, который удалялся на большой скорости, без звука".

Макминвилл, Орегон, 11 мая 1950 года.

Однажды в мае 1950 года фермер из Орегона Пол Трент стал свидетелем появления НЛО и даже смог сделать одно из первых в истории фотоподтверждений. На небе появился удивительный летающий объект, серебристый, металлический, в форме диска. Среди ученых нет единой точки зрения по поводу правдивости изображения. Дискуссии идут и по сей день.

Озеро Кот, Коста-Рика, 4 сентября 1971 года

Фотограф Серхио Лоайза, специалист Национального института географии Коста-Рики, сделал это изображение в 1971 году во время аэрофотосъемки водных путей для проекта дамбы Ареналь.

НЛО изображен как почти классическая серебристая металлическая летающая тарелка. Это один из редких случаев объекта, сфотографированного сверху, что помогло исследователям точно определить его размер. Государственная лаборатория Коста-Рики, первой обработавшей фотографию, оценила диаметр диска почти в 220 футов (примерно 67 метров).

Тепостлан, Мексика, 7 июня 1992 года

Теплым июньским утром 1992 года молодой фотограф снимал рассвет над национальным лесом Аюско. В кадр внезапно попал неизвестный объект. Позже фотограф заявил о прямом контакте с инопланетными существами.

Это оранжевое свечение видели и другие жители региона, которые сообщали о подобных наблюдениях в течение многих лет.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал, что астрономы обнаружили уже 50 таинственных сигналов, отправленных из далекого космоса на Землю.

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