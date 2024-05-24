Нейробиолог на примере гостиницы и людей на улице объяснил, почему забывчивость – это действительно полезно

Профессор психологии Калифорнийского университета в Дэвисе, нейробиолог Чаран Ранганатх, который в последние 30 лет исследовал мозговые процессы, лежащие в основе нашей способности вспоминать, запоминать и забывать, утверждает, что несовершенная память и ложные воспоминания являются элементами гибкого разума. Воспоминания формируются из-за изменения прочности связей между нейронами. То есть некоторые из этих связей не будут оптимальными, в то время как другие будут сильнее и эффективнее.

"Сейчас я живу в гостинице, и мне просто не было смысла помнить этот номер комнаты через две недели. Так же подумайте обо всех людях, мимо которых вы проходите на улице. Вам действительно нужно запомнить все их лица?" – цитирует нейробиолога BBC.

По мнению нейробиолога, если бы мы ничего не забывали, мы бы накапливали воспоминания, и тогда бы никогда не смогли найти то, что нам нужно в памяти, потому что оно будет переполнено. По принципу накопления вещей дома: если старое не выбрасывать, а новое постоянно покупать, очень быстро вы не сможете найти быстро то, что вам нужно.

Также нейробиолог считает, что большинство наших предположений относительно памяти ошибочны. А те недостатки, которые мы замечаем, часто возникают из-за самых полезных функций и создают когнитивную гибкость, которая важна для нашего выживания. Именно поэтому, лучше всего мы запоминаем уже после того, как допустили ошибку. То есть метод активного обучения: путешествие по улицам, а не просто просмотр маршрута в Google, или выступление в спектакле, а не повторное перечитывание сценария.

Принцип обучения, основанный на ошибках, состоит в том, что если вы пытаетесь что-то вспомнить, ваши воспоминания всегда будут несколько несовершенны. Поэтому, когда мозг пытается найти эти воспоминания, и вы сравниваете их с реальной информацией, этот процесс может ослабить плохие связи и укрепить хорошие. То есть, лучший способ что-то выучить – это постоянно практиковать, поскольку только в действиях можно обнаружить слабые места и дать вашему мозгу шанс оптимизировать эти воспоминания.

Три принципа, как улучшить качество памяти

Отличие

Наши воспоминания конкурируют между собой, так что чем больше вы можете выделить что-то, тем лучше. Яркие воспоминания, связанные с уникальными видами, звуками и ощущениями – именно они останутся. Потому сосредоточение на сенсорных деталях действительно помогает нам лучше запоминать.

Поощрение лучшей организации

То есть сделать воспоминания более значимыми. В своей новой книге "Почему мы помним Чаран Ранганатх предлагает воспользоваться методом "дворца памяти", предусматривающим связывание информации, которую вы хотите узнать, с информацией, которой вы уже владеете.

Создание сигналов памяти

Поиск памяти очень трудоемок и подвержен ошибкам, поэтому гораздо эффективнее, если воспоминания просто всплывают в нашей голове. И создание сигналов может помочь этому произойти. К примеру, с помощью музыки: песни естественным образом могут вызвать воспоминания об определенных периодах вашей жизни. Каждый человек может создать себе свои сигналы и другие ежедневные подсказки.

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