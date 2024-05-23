Проклятие полетов. Что такое турбулентность и почему самолет трясет в воздухе

Турбулентность – это проклятие любого дальнего полета. Во время нее самолет может трясти очень сильно. В худшем случае турбулентность может быть такой, что самолет поднимает и опускает на 30 метров за раз.

Во вторник 21 мая рейс Singapore Airlines из Лондона в Сингапур столкнулся с сильной турбулентностью. Один пассажир погиб и 71 человек получил ранения, пассажиров и членов экипажа разбросало по салону, и самолет был вынужден совершить аварийную посадку в Бангкоке, сообщает CNN.

После инцидента эксперты рассказали, как возникает ужасное и непредсказуемое погодное явление. Кроме того, исследователи предупреждают, что из-за постоянных изменений климата погодные условия меняются, и сильная турбулентность может стать гораздо более распространенной, пишет MailOnline.

Что такое турбулентность?

Если вы когда-нибудь были в самолете, то, вероятно, уже своими глазами почувствовали турбулентность. Самолет толкает и шатается вверх-вниз, напитки разливаются, и ходить в проходе становится почти невозможно.

"Когда вы чувствуете "турбулентность" на самолете, это потому, что самолет влетел в зону взбудораженного воздуха, наполненную вихрями и вихрями. Как лодка в бурном море, самолет толкается подвижным воздухом", - объясняет доктор Дэвид Бирч, руководитель Центра аэродинамики и потока окружающего среды в Университете Суррея

Эти толчки классифицируются по шкале от "легких", приводящих к незначительным непостоянным изменениям высоты, к "серьезным", когда летательный аппарат резко бросает то вверх, то вниз, и контролировать его становится практически невозможно. В самых экстремальных случаях это не только делает полет неудобным, но может привести к структурным повреждениям самого самолета и даже в ущерб пассажирам.

Неровный воздух, который мы воспринимаем как турбулентность, не имеет одной причины и происходит из нескольких источников.

"Турбулентность может быть вызвана естественными явлениями, такими как обычный атмосферный ветер, или кильватером других самолетов поблизости", – объясняет Доктор Берч.

Одной из наиболее распространенных причин сильной турбулентности является "механическая турбулентность", которая широко распространена вокруг гор и других физических помех. Если вы представите, что волны ударяются о камень в океане, раньше однородная вода теперь разбита и неровна. Когда ветер поражает горы, происходит то же самое, образуя так называемые "горные волны". Эти разбитые воздушные потоки создают пакеты разворачивающегося турбулентного воздуха и трясет самолеты, которые пытаются пройти.

Однако некоторые из сильнейших турбулентностей вызваны грозами, создающими огромные вертикальные потоки бурного воздуха. По данным Национальной метеорологической службы, эти течения могут вынудить самолеты подниматься или опускаться на высоту от 600 до 1830 метров за раз. К тому же, такая турбулентность может произойти не только в эпицентре грозы, поскольку шторм может вызвать сильную турбулентность на расстоянии до 32 км по ветру. Но даже без шторма и гор коммерческие самолеты могут сталкиваться с сильными потоками воздуха, называемыми реактивными потоками.

Эти узкие полосы воздуха циркулируют вокруг планеты примерно на той же высоте, что и самолеты со скоростью более 442 км/ч. Разница между быстро движущейся струей и окружающим воздухом создает карманы чрезвычайно летучего воздуха, что может оказать большое влияние на пролетающие мимо самолеты. Это называется "турбулентностью чистого воздуха". Так называемые "воздушные ямы".

Воздушные ямы – явление, возникающее в результате прохождения зоны турбулентности, то есть участки атмосферы с нестабильностью воздушных масс. Турбулентность может появиться на любом участке воздушного пути, конкретных мест, где "ямы" находятся постоянно, нет.

Что же касается самолета, на котором во время турбулентности погиб человек, то эксперты считают, что столь сильную турбулентность могли вызвать восходящие потоки воздуха от тропического шторма. Однако полный анализ типа турбулентности, приведшей к летальному исходу, займет некоторое время.

Однако следует помнить, что в основном турбулентность безопасно для пассажиров: современные самолеты и их экипажи обладают достаточными возможностями предупреждения турбулентности. А пассажирам нужно успокоиться и помнить, что экипаж самолета – это опытные специалисты и их главная задача – обеспечить безопасный полет и минимизировать риски.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как подготовиться к путешествию на самолете, если это происходит впервые.