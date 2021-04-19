Насколько ничтожен человек во Вселенной: в сети показали впечатляющие фото

В сети показали фото космоса, демонстрирующие соотношение размеров Земли и Вселенной.

Снимки были опубликованы в Telegram-канале Naked Space. "Поговаривают, что данный пост отлично помогает справляться с чувством собственной важности, но это не точно", – говорится в публикации.

На фото, в частности, содержатся изображения Солнечной системы, Солнечного межзвездного района, Млечного пути, Локальной группы галактик, Сверхскопления Девы, Местного сверхскопления галактик и, в конце концов, наблюдаемой Вселенной.

При этом Землю можно рассмотреть лишь на первом снимке, где в масштабах Солнечной системы она выглядит как точка.

"Данный пост наглядно показывает, насколько мы ничтожны", – отмечается в публикации сообщества.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые обнаружили необычную активность в космосе на расстоянии 29 миллионов световых лет от Земли.

Кроме того, была найдена раскаленная "суперземля" в непосредственной близости от нашей планеты. Ее рельеф – скалистый, а температура на поверхности – 430 градусов по Цельсию.