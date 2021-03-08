Ученые нашли в космосе раскаленную суперземлю

В непосредственной близости от Земли, всего в 8 парсеках (26 световых лет), астрономы обнаружили гигантскую сверхгорячую планету Gliese 486 b.

Как сообщается в статье для Science, открытие сделали исследователи из Института астрономии Макса Планка в Гейдельберге (Германия). Согласно их наблюдениям, рельеф этой суперземли скалистый, а температура на поверхности – 700 Кельвинов (430 градусов по Цельсию).

Найти указанное небесное тело астрономы смогли с помощью данных транзитной фотометрии и спектрометрии радиальной скорости. Эти методы позволяют изучить его атмосферные свойства, обитаемость, а также физические особенности.

"Если рассчитать среднюю плотность планеты по определенным массам и радиусам, то окажется, что она имеет состав, подобный с Венерой и Землей, включая металлическое ядро", – отметили в пресс-службе Института астрономии Макса Планка, добавив, что притяжение на ней может быть на 70% сильнее, чем на Земле.

Известно, что звездой-хозяином Gliese 486 b является красный карлик Gliese 486. Полный оборот вокруг него суперземля делает почти за 1,5 дня. Вращение вокруг собственной оси занимает столько же времени, ведь планета всегда обращена к звезде одной стороной. Карлик удален от Gliese 486 b на 8,1 парсека (2,5 млн километров).

Что касается массы этой экзопланеты, то она в 2,81 раза превышает массу Земли. По размеру небесное тело больше на 30%.

В заключение астрономы добавили, что Gliese 486 b можно относить к планетам земного типа, а также отметили, что у нее частично сохранилась атмосфера.

"Открытие Gliese 486b было удачей. Если бы там было на 100 градусов жарче, вся поверхность планеты была бы лавой. Ее атмосфера могла бы состоять из выпаренной породы. А если бы была на 100 градусов холоднее, то стала бы непригодной для дальнейших наблюдений", – отметил один из исследователей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые из Уорикского университета (Великобритания) смогли найти в космосе обломки похожих на Землю планет, которые погибли около 10 млрд лет назад.