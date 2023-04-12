Население Земли резко сократится: ученые сказали, когда настанет переломный момент

Еще совсем недавно звучали тревожные заявления о проблеме перенаселения планеты. Действительно, численность населения на 2023 год составляет более 8 млрд человек, но тенденция роста продлится недолго. Ученые сделали прогноз, согласно которому к 2100 году на Земле будет проживать менее 6 млрд человек.

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Последние исследования, проведенные по заказу организации Club of Rome и опубликованные в издании Live Science, показывают, что в последующие десятилетия, то есть к 2050 году, тенденция увеличения численности населения пойдет на убыль. То есть в пиковый период человечество достигнет критической точки в 8,6 млрд человек, после чего население на Земле сократится на целых 2 млрд уже к концу века. И причина, в том числе, в глобальном потеплении. К тому же планете грозит массовое вымирание – согласно последним прогнозам, вымрут около 27% живых существ.

Позитивно настроенные ученые отмечают, что резкое сокращение популяции существенно снизит экологические проблемы. Но никто не рассматривает убыль населения как исключительно благоприятную тенденцию. Это станет причиной старения человечества. На новые поколения будет возложена тяжесть финансирования здравоохранения и пенсий, ведь доля людей трудоспособного возраста значительно уменьшится.

Пер Эспен Стокнес, директор Центра устойчивого развития Норвежской бизнес-школы и руководитель проекта Earth4All, заявил, что уровень рождаемости начнет падать в том числе из-за скачка развития экономики в странах с низким уровнем дохода.

Следует отметить, что последнее исследование идет в разрез с прогнозами ООН. В 2022 году в ООН обнародовали подсчет, согласно которому мир ожидает "демографический взрыв": численность населения вырастет почти до 10 млрд к 2050 году, а в 2100 году составит более 10,4 млрд человек.

Модель Earth4All более сложна, она включает в себя переменные, связанные с окружающей средой и экономикой. К ним относятся уровень генерации энергии, неравенство, уровень качества и производства пищи, уровень дохода и последствия глобального потепления.

Earth4All создал две модели развития. По одной, более реалистичной, правительства стран продолжат идти по траектории бездействия в вопросах экологии – тогда население вырастет до 9 млрд человек к 2050 году и снизится до 7,3 млрд в 2100 году. Если правительства начнут делать инвестиции в экологию, образование, зеленую энергетику – количество населения составит 8,5 млрд к середине века и 6 млрд к 2100 году.

"Главной проблемой человечества является чрезмерное потребление углерода и биосферы, а не количество населения", – сказал в заявлении Йорген Рандерс, ученый из Норвежской школы бизнеса и член Earth4All.

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