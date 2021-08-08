NASA ищет добровольцев прожить год в условиях Марса: кто может принять участие

NASA ищет людей для симуляции изолированной жизни на Марсе. В отборе могут принять участие граждане США в возрасте 30-55 лет. Первая миссия будет длиться один год.

Таким образом NASA начало искать четырех человек, которые будут жить в течение года на Марсе Дюна Альфа – среда обитания площадью 1700 квадратных футов, созданная с помощью 3D-принтера. Об этом сообщается на официальном сайте управления.

Как стало известно, добровольцы будут выполнять моделируемую миссию по исследованию Марса с выходами в открытый космос, ограниченной связью дома, ограниченными продуктами питания и ресурсами, а также отказами оборудования.

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Цель проекта под названием Crew Health and Performance Exploration Analog – разработать методы решения проблем, которые могут возникнуть во время миссий, где люди должны будут находиться друг с другом в замкнутом пространстве.

К слову, первая миссия начнется осенью 2022 года.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) – это ведомство, относящееся к федеральному правительству США и подчиняющееся непосредственно президенту США. Осуществляет гражданскую космическую программу страны, а также научные исследования воздушного и космического пространств и научно-технологические исследования в области авиации, воздухоплавания и космонавтики.

Напомним, ранее телескоп NASA TESS записал звук пульсации звезд на их поздней стадии эволюции. Ученым удалось зафиксировать определенные колебания поверхности красных гигантов благодаря постоянным конвекционным движениям.

Также беспилотник Ingenuity совершил на Марсе десятый автономный полет на рекордной высоте. На этот раз дрон поднялся на высоту в 12 метров.

19 апреля компактный беспилотный вертолет Ingenuity удачно осуществил первый полет на Марсе. Также NASA опубликовало видео полета вертолета Ingenuity на Марсе и снимки сделанные беспилотником.

Как сообщал OBOZREVATEL, слетавший в космос американский миллиардер Джефф Безос, основатель сети онлайн-торговли Amazon, обратился к NASA с предложением. Он хочет покрыть 2 млрд долларов расходов американского космического агентства, а взамен его компании Blue Origin должны позволить участвовать в программе высадки человека на Луну в 2024 году.