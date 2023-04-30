NASA впервые удалось извлечь кислород из лунной почвы: сенсационные подробности

Ученые из Космического центра NASA имени Линдона Джонсона в Хьюстоне успешно извлекли кислород из искусственного лунного грунта. Это был первый случай, когда это извлечение было выполнено в вакуумной среде.

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Успешные испытания позволят в будущем добывать и использовать ресурсы в лунной среде во время продолжительных экспедиций на спутник Земли. Об этом сообщает сайт NASA.

Команда исследователей провела испытание в условиях, подобных тем, что были на Луне, с использованием специальной сферической камеры диаметром 15 футов, так называемой грязной термовакуумной камерой. Такая камера считается "грязной", потому что внутри могут тестироваться нечистые образцы почвы.

Ученые использовали мощный лазер для имитации тепла от концентратора солнечной энергии и расплавили имитатор лунного грунта в карботермическом реакторе, разработанном для NASA компанией Sierra Space Corp. Во время эксперимента в карботермическом реакторе происходит процесс нагревания и извлечения кислорода.

После того, как почва была нагрета, команда ученых смогла обнаружить угарный газ с помощью устройства, называемого масс-спектрометром для наблюдения за лунными операциями. В NASA рассказали, что аналогичное устройство будет использовано в рамках двух предстоящих исследовательских миссий к Южному полюсу Луны в 2023 году, который поможет ученым искать воду, и марсохода NASA Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER) в ноябре 2024 года, который будет исследовать Монс-Мутон, большую гору с плоской вершиной, чтобы получить крупный план расположения и концентрации водяного льда и других потенциальных ресурсов.

По словам старшего инженера NASA и руководителя проекта CaRD Аарона Паза, эта технология может производить на поверхности Луны кислорода в несколько раз больше собственного веса в год, что обеспечит устойчивое присутствие человека на поверхности спутника Земли. Однако, чтобы применить этот процесс для производства кислорода на Луне, карботермический реактор должен быть в состоянии удерживать давление, чтобы газы не улетучивались в космос, и в то же время позволяло лунному материалу перемещаться в реакционную зону и из нее.

В время эксперимента эксплуатация реактора в вакууме для теста CaRD имитировала условия на поверхности Луны и повысила уровень технической готовности реактора до шести, что означает, что технология имеет полнофункциональный прототип или репрезентативную модель и готова к испытаниям в космосе.

Напомним, американское управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA опубликовала завораживающие кадры Земли, снятые во время годовой экспедиции Международной космической станции. На почти часовом видео в сверхвысоком разрешении запечатлены различные явления и просто ночной вид нашей планеты.

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