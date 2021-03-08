NASA показало фото галактики в 100 млн световых лет от Земли

NASA опубликовало фото галактики NGC 2336, которая находится в 100 млн световых годах от Земли.

Снимок показана на официальной странице американского космического ведомства в Instagram. Отмечается, что протяженность данной галактики составляет 200 тысяч световых лет и она находится в созвездии Жирафа.

Первоначально NGC 2336 в 1876 году обнаружил немецкий астроном Вильгельмом Темпелем с помощью 0,28-метрового (11-дюймового) телескопа. Этот же снимок сделал космический телескоп Hubble.

"На этой фотографии спиральные рукава NGC 2336 сверкают молодыми звездами, видимыми в их ярком синем свете. Напротив, в более красной центральной части галактики преобладают более старые звезды", – отметили в NASA.

Отмечается, что в 1987 году в NGC 2336 было зафиксировано возникновение сверхновой звезды типа Ia – единственная наблюдаемая сверхновая в галактике с момента ее открытия.

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