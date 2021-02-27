NASA опубликовало фото Венеры в ночное время

Опубликовано новое фото Венеры в ночное время, сделанное космическим зондом Parker.

Как сообщает пресс-служба NASA, сам снимок сделан телескопом WISPR 11 июля 2020 года на расстоянии 12380 км от самой планеты.

Как видно на изображении темное пятно – это Земля Афродиты, самая большая из трех больших высот Венеры. На фото она показана более темной из-за того, что температура в ее регионе на 30 градусов Цельсия ниже по сравнению с ее окружающей средой.

"WISPR эффективно зафиксировал тепловое излучение поверхности Венеры. Это очень похоже на изображения, полученные космическим аппаратом Акацуки в ближнем инфракрасном диапазоне", – сказал Брайан Вуд, астрофизик и член группы WISPR из Лаборатории военно-морских исследований США в Вашингтоне, округ Колумбия.

Ученые отметили, что для изучения фото запланирована еще серия ночных снимков Венеры на апрель этого года.

"Мы действительно с нетерпением ждем этих новых изображений. Если WISPR сможет заснять тепловое излучение с поверхности Венеры и ночное свечение, скорее всего, от кислорода, на краю планеты, это может сделать ценный вклад в исследования поверхности планеты", – добавил Хавьер Перальта, планетолог из команды Акацуки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СССР разрабатывали план космического полета на Венеру.