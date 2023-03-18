Найдены останки животного старше динозавров: теория эволюции может измениться

Гигантские морские рептилии ихтиозавры, процветавшие на протяжении большей части мезозойской эры и существовавшие в период между 250 и 90 млн лет назад, известны науке еще с начала 19 века. Но недавняя находка ученых открывает новые детали об этих давно вымерших созданиях, которые могут существенно повлиять на представление об их эволюции.

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Как пишет издание Heritage Daily, палеонтологи нашли на норвежском архипелаге Шпицберген в 1300 км от Северного полюса большое количество окаменелостей ихтиозавров. Изучение этих останков показало – эти животные, вероятно, возникли раньше, чем раньше предполагала наука.

До этого ученые пришли к выводу, что ихтиозавры и другие ихтиозавроморфы произошли от группы неидентифицированных наземных рептилий, вернувшихся в море. Постепенно они перешли от полуводного к водному образу жизни и развили на месте конечностей ласты. Их тело приобрело форму, похожую на форму тела современных рыб, а со временем животные начали рожать прямо в воде живых детенышей, как современные киты или акулы, тем самым окончательно разорвав свою связь с сушей.

Специалисты Университета Осло проанализировали новые находки, которые хорошо сохранились благодаря отложениям известняка, осевшего вокруг останков животных. Так ученым удалось обнаружить костлявую рыбу и кости амфибий, которые они назвали "крокодилообразными". Также в известняке нашлись 11 сочлененных хвостовых позвонков, присущих ихтиозаврам. На первый взгляд, они оказались слишком древними по сравнению с периодом существования этих животных.

Но выяснилось, что в этом случае речь не идет о земноводном предке ихтиозавра, поскольку сопоставление показало, что находки полностью соответствовали позвонкам более "молодых" ихтиозавров, которые имели большие размеры. Совпадала даже внутренняя микроструктура костей. Это дало ученым возможность предположить, что найденные животные имели адаптивные признаки быстрого роста, повышенного метаболизма и полностью океанического образа жизни.

Анализ окружающих геологических пород показал, что он примерно на два миллиона лет поздней массового вымирания в конце Пермского периода. Это означает, что ихтиозавры могут быть древнее динозавров. Вероятно, впервые они распространились до события массового вымирания.

Это может полностью перевернуть представление науки о появлении первых основных групп видов доисторических рептилий. Теперь можно достаточно уверенно говорить, что некоторые из них существовали раньше, чем предполагали учёные. Таким образом, исследователям следует продолжить свои поиски древнейших рептилий на Шпицбергене и в других уголках мира.

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