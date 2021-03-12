В Китае нашли окаменелое гнездо с динозавром, который высиживает яйца

В Китае ученые обнаружили окаменелость матери-динозавра с отвисшей челюстью, сидящей на кладке древних яиц.

Останки по крайней мере восьми отдельных динозавров сохранились 70 миллионов лет назад. Яйца принадлежали взрослому овираптору, который также был сохранен как часть необычной окаменелости, сообщает ScienceAlert.

Скелет сидит на корточках над десятками яиц, некоторые из которых были на грани вылупления и содержат окаменелые эмбрионы.

Международная группа исследователей, стоявшая за этой находкой, утверждает, что это первый сохранившийся динозавр, сидящий в гнезде из яиц с окаменелыми младенцами.

"Открытие такого рода – по сути, окаменелость самое редкое из редких для динозавров", – сказал член команды доктор Мэтт Ламанна из Музея естественной истории Карнеги в США.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на северо-востоке Бразилии нашли окаменелые останки динозавра Ubirajara jubatus размером с курицу, который был покрыт перьями, имел гребень и жесткие длинные "ленточки" над плечевыми суставами.