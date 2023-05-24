Найден скрытый фрагмент Библии, который никто не видел 1500 лет

В манускрипте Библии, который хранится в Ватиканской библиотеке, найден скрытый фрагмент, написанный около 1500 лет назад. Речь идет о расширенной версии одной из глав Евангелия от Матфея.

Видео дня

Об открытии рассказал историк из Австрийской академии наук Григорий Кессель. Его исследование опубликовано в New Testament Studies, издаваемом Кембриджским университетом.

Найти скрытый текст Кесселю удалось, используя ультрафиолетовую фотографию. Это позволило увидеть ранний текст, скрытый под тремя слоями слов, написанных на палимпсесте. Такие манускрипты были достаточно распространены в древности, когда одна и та же бумага переписывалась снова и снова, скрывая первоначальный текст. Но палимпсесты использовали не для того, чтобы передать какие-то тайные знания, которые не должны видеть другие, а просто из соображений дефицита пергамента.

По словам Кесселя, обнаруженный им текст является расширенной и неизвестной ранее версией 12 главы Евангелия от Матфея. Первоначально этот текст был частью древнесирийского перевода Библии, сделанного около 1500 лет назад.

"По палеографическим признакам оригинальную рукопись Евангелия можно датировать первой половиной шестого века. Фрагмент является пока единственным известным остатком четвертого рукописного свидетельства старосирийской версии", – отметил ученый.

В настоящее время манускрипт, с которым работал историк, находится в Ватиканской библиотеке.

Историк считает, что манускрипт открывает для исследователей уникальные возможности для понимания ранних этапов текстовой эволюции Библии. Он также показывает, как текст изменялся.

В частности, в оригинальной греческой версии Матфея 12:1, наиболее часто используемой сегодня, сказано: "Тогда, в один субботний день, Иисус проходил пшеничным полем. Его ученики проголодались и начали срывать пшеничные колосья и есть зерно".

В найденном же фрагменте сирийский перевод несколько отличается. В нем сказано: "начали срывать колосья, растирать их в руках и есть".

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал о том, был ли действительно Всемирный потоп, упоминаемый в Библии, а также древних индуисских Пуранах, шумерских мифах и "Эпосе о Гильгамеше".

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.