Был ли действительно Всемирный потоп: ученые выдвинули неожиданную версию

Всемирный потоп – одна из самых известных библейских историй. Согласно Ветхому Завету, праведному Ною Бог повелел построить ковчег и поместить на него по две особи каждого вида земного биоразнообразия. После этого на планету взошло невиданное наводнение, продолжавшееся 40 дней. Водой были покрыты даже самые высокие горы.

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История о глобальном потопе встречается не только в Библии. В древних индуисских Пуранах, шумерских мифах и "Эпосе о Гильгамеше" также упоминаются легенды об уничтожении человечества в результате катастрофических наводнений. Издание Live science опубликовало исследования ученых о вероятности массового природного катаклизма.

Если бы 40 дней шел дождь

Дэвид Монтгомери, профессор геоморфологии Вашингтонского университета в Сиэтле, уверенно утверждает, что потопа не было. Объясняет свою теорию просто и понятно: "на Земле просто не хватило бы воды для потопа такого масштаба".

"Если бы "небеса" открылись и вся вода в атмосфере сдвинулась на землю в виде длительного непрерывного и очень сильного дождя, планета была бы погружена в воду только на глубину около 2,5 сантиметра", – ученые озвучили данные Геологической службы США. Для такого маленького наводнения ковчеги точно не понадобились бы.

Если бы все ледники растаяли

Рассмотрим другой вариант. 40 дней идет дождь и вдобавок – растаяли все ледяные покровы, все айсберги и ледники. Исследователи NASA говорят, что в таком случае уровень Мирового океана поднялся бы на 60 метров.

Кроме того, ученые посчитали, что в верхней части земной коры хранится 22,6 миллиона кубических километров подземных вод, которые могут покрыть планету еще на 180 метров.

Кажется, потоп возможен – воды много. Но ученые успокаивают: это точно не те масштабы, которые описаны в Библии. Высочайшая гора над уровнем моря достигает 8849 м, а геологи, исследуя камни, не нашли никаких доказательств того, что когда-то на Земле был действительно масштабный потоп.

Версии о Всемирном потопе

Историки утверждают, что Всемирный потоп и легенда о Ноевом ковчеге – это просто пересказ других историй, которые существовали в древних культурах и мифологиях. Профессор античных исследований Айра Спар подчеркнула, что, согласно подсчетам, библейские истории в Ветхом Завете, которые были записаны между 800 г. до н. и 500 г. до н. э., происходят из более древних верований и устных преданий. К примеру, шумеры описывали потоп за 3000 лет до нашей эры. Конечно, это были не слова очевидцев, а предания еще более древних легенд.

Профессор Монтгомери добавил, что, вероятно, много тысячелетий назад происходили локальные наводнения больших масштабов, вдохновившие на создание рассказов о Всемирном потопе. К примеру, в конце 1990-х годах распространилась гипотеза о том, что так называемый Всемирный потоп когда-то произошел в районе Черного моря. Океанографы Уильям Райан и Уолтер Питман озвучили теорию, согласно которой около 7500 лет назад Средиземное море начало впадать в изолированное к тому времени Черное море. Это повлекло массовые наводнения, которые и могли стать прообразом Библейских событий.

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