Найден неожиданный климатический спаситель Земли: это организм, которому 400 млн лет

Микоризные грибы – огромный организм, уже 400 миллионов лет живущий под землей в симбиозе с корнями растений – вероятно, играет чрезвычайно важную роль в глобальном углеродном цикле. Ученые обнаружили, что грибы отвечают за выделение или транспортировку гигантских объемов углекислого газа из растений.

Видео дня

Об этом свидетельствует новое исследование, опубликованное в журнале Current Biology. Ученые и раньше знали об обмене питательными веществами и водой между растениями и микоризными грибами, но даже не догадывались, какую роль они могут играть в очищении нашей планеты.

Ученые установили, что микоризные грибы активно участвуют в глобальном углеродном цикле, благодаря которому Земля перерабатывает углерод между атмосферой, океаном, почвой, горными породами и живыми организмами.

Открытие, как считают ученые, может помочь обновить наши углеродные модели, являющиеся ключевым инструментом в эпоху климатического кризиса.

В ходе исследования было проанализировано около 200 наборов данных о микоризных грибах из более 60 рецензированных научных работ. В результате ученые смогли понять, каково количественное влияние грибов на глобальные пулы углерода в почве.

Как рассказала соавтор исследования и профессор растительно-грунтовых процессов в Университете Шеффилда Кэти Филд, микоризные грибы отвечают за выделение или транспортировку 13 гигатонн углекислого газа из растений. Что, по словам ученой, просто "огромное количество углерода".

Она пояснила, что 13 гигатонн – это эквивалент 36% ежегодных глобальных выбросов от ископаемых видов топлива, или больше, чем весь Китай выбрасывает в течение года.

Таким образом, как объяснила Филд в комментарии Inverse, можно говорить, что грибы играют очень важную роль в том, как растения избавляются от углерода и без них у человечества, вероятно, были бы большие проблемы. Раньше роль грибов игнорировалась, поскольку в исследованиях отдавалось предпочтение наземным растениям.

"Это в значительной степени потому, что эти невероятные организмы существуют в виде подземных нитевидных сетей, которые в большинстве своем невидимы невооруженным глазом", – отметила Филд.

Она также отметила, что это исследование означает, что такие подземные системы нуждаются в защите от сельского хозяйства, строительства и других отраслей промышленности.

"Когда мы нарушаем древние системы жизнеобеспечения в почве, мы саботируем наши усилия по ограничению глобального потепления и подрываем экосистемы, от которых мы зависим. Нужно делать больше для защиты этих подземных сетей – мы уже знали, что они имеют важное значение для биоразнообразия. Теперь у нас еще больше доказательств того, что они имеют решающее значение для здоровья нашей планеты", – подчеркнула Филд.

Вместе с тем, ученые предупреждают, что их исследование является несколько неполным, поскольку они не изучали, способствуют ли микоризные грибы тому, чтобы почва сохраняла углерод и не возвращала его в атмосферу. А именно процесс возвращения оказывает ключевое влияние на глобальное потепление. Этому будут посвящены последующие исследования.

Однако это исследование все равно важно, поскольку позволяет ученым лучше понять то, сколько парниковых газов, таких как углекислый газ, мы можем выбросить, прежде чем планета потеплеет еще больше.

"Теперь мы знаем, что распределение углерода будет зависеть от того, где определенные виды растений и грибов встречаются в разных экосистемах. Эти данные будут полезны для усовершенствования глобальных углеродных моделей", – отметил соавтор исследования и эколог Майкл Ван Нуланд.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал о том, что солнечные панели могут повлечь за собой экологическую катастрофу на Земле.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.