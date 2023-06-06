Солнечные панели могут привести к катастрофе на Земле: когда все выйдет из-под контроля

Солнечные панели, которые сейчас массово устанавливаются по всему миру в рамках борьбы за сокращение выбросов углерода, могут, в конце концов, стать настоящей экологической проблемой для человечества, когда придет время для их утилизации.

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Как пишет BBC, уже к 2030 году будет стоять задача по утилизации около четырех миллионов тонн солнечных панелей, но к 2050 году ситуация может полностью выйти из-под контроля.

Основная проблема в том, что срок службы солнечных панелей составляет лишь до 25 лет, а ввиду постоянного их усовершенствования, скорее всего, возникнет ситуация, когда пользователям будет дешевле заменить панели даже через 10 лет использования. Так что, в конце концов, миллиарды панелей нужно будет утилизировать и заменить.

Эксперт по переработке солнечных панелей из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии доктор Ронг Денг утверждает, что уже сейчас по всему миру установлено "до 2,5 миллиардов" панелей, но специализированной инфраструктуры для их утилизации и переработки не хватает.

"До 2050 года это будет гора отходов, если мы не запустим цепочки переработки сейчас", – предупреждает заместитель директора Международного агентства по возобновляемой энергетике Уте Коллер.

В 2021 году мировые мощности по производству солнечной энергии выросли на 22%. В частности, в Великобритании ежемесячно устанавливается около 13 тысяч фотоэлектрических солнечных панелей – большинство из них на крышах частных домов.

Во многих случаях такие солнечные установки становятся относительно экономически невыгодными еще до истечения срока эксплуатации. Поскольку будут появляться новые, более эффективные конструкции, может оказаться дешевле заменить солнечные панели, которым всего 10 или 15 лет, на обновленные версии.

Колльер отмечает, что если текущие тенденции роста сохранятся, объем лома солнечных панелей может быть огромным.

"До 2030 года мы думаем, что у нас будет четыре миллиона тонн (лома) – это еще можно контролировать. Но к 2050 году мы можем получить более 200 миллионов тонн во всем мире", – отметила эксперт.

Для сравнения, вездесущие пластик за год производится в объеме 400 миллионов тонн.

Теперь шаг к решению проблемы готовится сделать Франция, где в конце июня будет открыт первый в мире завод по полной переработке солнечных панелей.

Компания ROSI, которой принадлежит завод, намерена достичь эффективности переработки, при которой 99% компонентов солнечных панелей можно будет использовать повторно.

Кроме стекла и алюминиевых рам, составляющих основную часть конструкции панелей, эксперты отмечают необходимость добычи драгоценных материалов, содержащихся в панелях. Речь идет о серебре и меди, которые потом можно использовать для изготовления новых солнечных панелей.

Каждая солнечная панель содержит лишь крошечные фрагменты этих драгоценных материалов, и эти фрагменты настолько переплетены с другими компонентами, что до сих пор их извлечение не было экономически выгодным. Но 60% стоимости солнечных панелей составляют именно они.

Эксперты также признают, что серебра просто не хватает для того, чтобы покрыть потребности мира в солнечных панелях, поэтому его повторное использование крайне важно.

Существующие проблемы с отсутствием инфраструктуры для переработки, как отмечают эксперты, сложились из-за того, что только сейчас истекает срок эксплуатации первого поколения бытовых солнечных панелей. То есть, когда они будут уже в ближайшее время сняты с эксплуатации, необходимо будет принимать меры по их утилизации.

"Сейчас самое время подумать об этом", – отмечает Кольер.

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