На Земле нашли 'проклятое место': там массово гибнут киты

Ученые бьют тревогу – биоразнообразие планеты под угрозой. Глобальное вымирание уже происходит – изменение климата и другие последствия деятельности человека продолжают оказывать на природу сокрушительное влияние.

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Недавно исследователи обнаружили "проклятое место" на восточном побережье Америки, где зафиксированы катастрофические темпы гибели китов. Детали рассказывает издание Iflscience.

Явление, которое происходит на побережье США с 2016 года, чрезвычайно трагическое и печальное. Мертвые киты выбрасываются на мель на пляжах всего восточного побережья.

Тревожные сообщения идут с обширной территории вдоль штата Мэн и достигают Флориды. Показатели смертности китов очень высоки. По словам ученых, в Нью-Йорке за последние семь лет на побережье выбросило 36 мертвых китов, в Массачусетсе – 35. Известия о массовой гибели китов поступают из 13 штатов. В общей сложности 191 мертвого кита нашли на восточном побережье.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) объявило это "чрезвычайным смертельным событием, требующим немедленного реагирования". Естественно, выдвинули множество версий касаемо вымирания китов.

Когда провели аутопсию около 90 китов, обнаружили, что 40% из них погибли от запутывания в рыболовном орудии или в результате столкновения с кораблями. Ученые говорят, что результаты исследования очень неубедительны, поэтому была собрана новая группа исследователей для пересмотра данных и продолжения мониторинга.

Есть версия, что причиной могут являться ветровые электростанции. Группы противников оффшорных ветровых электростанций предположили, что стадия планирования и сканирования развития станций, особенно у побережья Нью-Джерси, могла повлиять на китов.

Комиссия по морским млекопитающим заявила об отсутствии доказательств, которые бы показывали связь выбросов мертвых китов на мель с ветровыми электростанциями.

Среди других причин называют увеличение использования судоходства. По данным Администрации портов Нью-Йорка и Нью-Джерси, в 2022 году зафиксировано самое большое количество грузов в истории.

Глобальное потепление, рост температуры Мирового океана, изменения климата также могут быть причиной вымирания горбатых китов, ведь они питаются крошечными океаническими ракообразными, на которых очень сильно влияет потепление.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об "убийце", который уже вызвал два массовых вымирания на Земле, и до сих пор влияет на нашу планету.

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