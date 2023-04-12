Ученые обнаружили 'убийцу', который вызвал два массовых вымирания на Земле: он до сих пор угрожает людям

Два массовых вымирания с разницей в миллионы лет, которые произошли в течение Среднего Пермского периода, были вызваны мощными извержениями вулканов и последовавшим глобальным потеплением. Несмотря на то, что сейчас такие извержения маловероятны, человечество само приводит к климатическим изменениям, которые могут привести к аналогичным результатам.

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Данные о древних извержениях вулканов были обнаружены при исследовании изотопных профилей урана в морских образцах. О результатах своей работы ученые рассказали в статье в журнале Earth and Planetary Science Letters.

Массовое вымирание животных произошло около 260 миллионов лет назад. Ранее считалось, что это было одно событие, приведшее к гибели значительной части живых организмов на Земле. Теперь же ученые считают, что тогда произошло не одно, а два вымирания с разницей в три миллиона лет. Оба были вызваны извержениями вулканов, которые привели к тому, что океаны потеряли кислород.

Изучая изотопные профили урана в морских образцах, собранных в Южно-Китайском море, ученые обнаружили два "импульса", доказывающие то, что лишенные живительного кислорода океаны ускорили два массовых вымирания около 259 миллионов и 262 миллионов лет назад.

Ученые объясняют, что изучение древних массовых вымираний поможет исследователям лучше предсказать, как современное глобальное потепление может повлиять на пищевую цепь океана.

"Подобное потепление происходит и сегодня из-за деятельности человека. Люди имитируют эффекты извержения вулканов в результате выбросов углерода в атмосферу", – объяснил соавтор исследования и профессор геонаук Университета Цинциннати (США) Томас Алгео.

Другой участник исследования, Хуюэ Сонг из Китайского университета наук о Земле также отметил сходство того, что происходит сейчас с древними вымиранием.

"Сегодня мы сталкиваемся с несколькими проблемами глобальных изменений, включая глобальное потепление, гипоксию (кислородное голодание. – Ред.) океана, подкисление морской воды и уменьшение биоразнообразия, похожие на изменения окружающей среды во время биологического кризиса в средней Пермском периоде", – заявил Сонг.

Он также отметил, что все эти события сейчас проходят значительно быстрее, чем в далеком прошлом.

Как извержение вулканов приводят к вымиранию

Во время массовых извержений вулканов в верхние слои атмосферы выбрасывается пепел, отражающий солнечный свет. Это приводит к короткому периоду охлаждения, за которым следуют гораздо более длительные периоды глобального потепления.

В результате выбросов огромных объемов парниковых газов происходит нагрев океанов, что приводит к тому, что теплая поверхностная вода не позволяет растворенному кислороду опускаться на меньшие глубины. Это влечет за собой разрушение пищевой цепи.

Ученые предостерегают человечество, что поскольку глобальное потепление имеет столь разрушительные последствия для жизни на Земле, необходимо серьезно заняться решением этой проблемы.

"Мы должны обратить внимание на эти экологические проблемы и предотвратить шестое массовое вымирание", – сказал Сонг.

Ученые и раньше подозревали, что именно извержение вулканов является одной из главных причин массового вымирания, но доказательств этой теории раньше не было.

Также ученые пока не понимают, почему за 10 миллионов лет Земля должна была пережить три таких разрушительных извержения.

Сколько массовых вымираний было на Земле

Земля пережила пять официально признанных массовых вымираний, во время которых исчезла значительная часть жизни на планете. Самое мощное вымирание произошло под конец Пермского периода, примерно 252 миллиона лет назад.

Ученые также не исключают, что на Земле наблюдается ранняя стадия шестого вымирания, причиной которого является деятельность человека. Однако по поводу того, началось ли уже шестое вымирание, существуют споры. В том числе потому, что мы наблюдаем исчезновение отдельных типов животных, а не целых их видов.

При отсутствии согласия относительно того, что нужно для того, чтобы считать событие массовым, ученые рассматривают исторические определения и то, почему некоторые события были классифицированы как массовые вымирания, а другие – нет. А потом они пытаются сделать проекцию этих условий на современное положение вещей.

Частично разногласия связаны с тем, что биологи и палеонтологи по-разному смотрят на вымирание. Биологи и экологи подсчитывают потерю каждого отдельного вида, поскольку если он исчез, то мы больше никогда не увидим подобных ему.

Древние же вымирания воспринимают за единицу измерения потерю целого рода. Поскольку люди являются единственными уцелевшими представителями рода Homo, массовое вымирание человечества идентифицировать очень просто. Однако есть вид Panthera, к которому относятся львы, тигры, ягуары и два вида леопардов. Чтобы палеонтологи заявили о массовом вымирании этого вида, все пять его представителей должны были бы вымереть.

В истории Земли было и много других моментов, когда виды исчезали гораздо быстрее, чем им на смену приходили новые, и палеонтологи давно спорят, заслуживают ли они того, чтобы их также считать массовыми вымираниями.

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