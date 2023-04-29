Земля на пороге масштабного вымирания: оно уже началось и оказалось страшнее, чем считали ученые

Попытки человечества остановить массовое вымирание, о котором давно предупреждают ученые, похоже, могут не иметь успеха. Свежие данные указывают на то, что люди опоздали со своим решением.

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Как напоминает издание Science Alert, в декабре 2022 года на Конференции Организации Объединенных Наций по биоразнообразию был заключен "Пакт о мире с природой". Но, похоже, документ составляли без учета прогноза будущих потерь. Пока данные о птицах и млекопитающих показывают, что между изменением окружающей среды и ее влиянием на популяцию животных существует огромная временная задержка. Она составляет до 45 лет в зависимости от вида и причин, вызывающих изменения.

"Существует широкое признание того, что времени для комплексных амбициозных действий, необходимых для прекращения потери биоразнообразия до 2050 года, мало. Эта работа показывает, что времени даже меньше, чем считалось", – написали авторы исследования, зоолог британского Музея естественной истории Ричард Корнфорд и его коллеги.

Исследователи показали, что прошлые события с потерей живыми существами мест обитания и изменением климата объясняют современные тенденции изменения их популяций лучше, чем недавние влияния. Ученые убеждают, что в большинстве своем мы не увидим результатов, запланированных в пакте, по меньшей мере, на протяжении десятилетия. А до тех пор мы будем свидетелями пагубного влияния прошлого землепользования и изменения климата для биоразнообразия.

Биологи также напомнили, что более крупные по размерам виды нуждаются в более длительном времени, чтобы можно было зафиксировать это отставание. А более мелкие реагируют довольно быстро. Таким образом, мы увидим сегодняшнее влияние на более мелкие популяции птиц и млекопитающих примерно через десять лет. Если речь идет о крупных животных, то последствия станут очевидными позже. Оценка показывает, что это продлится по меньшей мере до 2050 года. "Поэтому даже радикальные усилия по восстановлению земель могут не остановить сокращение численности популяций до 2030 года", – заключают исследователи.

Пока до конца не понятно, как эти отставания будут влиять на разные уровни пищевой цепи и разные регионы. Корнфорд с коллегами призывают срочно изучить этот вопрос.

На нынешнем этапе темпы вымирания превышают прогнозируемые от десятков до тысяч раз. Люди уже сменили до 70% ландшафтов, сделав их менее пригодными для обитания животных. Причем речь идет также об океанах. "Даже если к 2030 году будет защищено 30% земель, потребуются дополнительные меры по смягчению последствий эксплуатации для надлежащей защиты биоразнообразия и вклада природы в жизнь людей", – предупреждает команда британских исследователей.

Положительным фактором ученые назвали то, что активное управление охраняемыми территориями снижает угрозы от прямого использования диких животных, таких как охота. И эту тенденцию можно поддерживать. Более того, усилия по управлению и восстановлению окружающей среды также имеют прямую пользу для здоровья человека, поскольку в более устойчивых системах с меньшей вероятностью распространяются болезни.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об "убийце", который уже вызвал два массовых вымирания на Земле, и до сих пор влияет на нашу планету.

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