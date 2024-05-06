На Волыни обнаружили двух ангелов времен Киевской Руси. Фото достопримечательности

На Волыни нашли историческую достопримечательность времен Киевской Руси. Это резная каменная плита с изображением двух ангелов.

Артефакт XII-XIII в. обнаружили сотрудники Луцкой окружной прокуратуры. Его передадут в Национальный музей истории Украины, пишет сайт Офиса генерального прокурора.

В музее памятник будет исследован на предмет научной, культурной, художественной и исторической ценности.

Согласно сообщению на сайте, в музей ранее передали плиту с изображением Святого Воина – также эпохи Киевской Руси. Правоохранители спасли памятник XII-XIII в. от незаконных продаж на аукционе.

Обе исторические ценности обнаружили в рамках расследования уголовного производства. Оно касалось незаконного присвоения лицом найденного или чужого имущества, оказавшегося у него случайно (ч. 1 ст. 193 УК Украины).

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