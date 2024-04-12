В оккупированном Севастополе россияне уничтожают археологический памятник II века. Фото и видео

В оккупированном Севастополе россияне прокладывают траншею через недавно обнаруженные погребения 2 века нашей эры неподалеку от руин Херсонеса. 10 апреля объект археологического наследия уже был частично разрушен тяжелой техникой, ему грозит полное уничтожение.

Теперь ученым приходится дежурить на месте раскопок, так как рабочие могут засыпать его в любой момент – они спешат закончить прокладку труб к маю. Об этом сообщил историк и экскурсовод Степан Самошин.

"2000-летний памятник археологии у стен Херсонеса может быть утрачен без полного обследования из-за спешки с прокладкой канализации", – отметил он.

По словам Самошина, археологам нужно всего несколько дней, чтобы закончить исследования на данном участке (возле дома на ул. Древняя, 23), но строители не хотят ждать. При этом их неоднократно предупреждали о том, что работы нельзя продолжать до окончания раскопок.

"2 февраля ООО "Деметра", которое должно было вести работы по прокладке канализации по улице Древней, заключило договор с Институтом археологии Крыма на проведение раскопок. Вскоре учеными были обнаружены уникальные объекты археологического наследия – площадка для кремации, саркофаг, гончарная печь, урны для погребения останков, найдены костяки и предметы, сопровождавшие захоронения", – рассказал историк.

А уже утром 10 апреля сотрудники экспедиции вышли на работу и обнаружили, что в траншее строители разбивают древнюю кладку и скальную поверхность гидромолотом. В тот день удалось спасти ценные артефакты музейного уровня.

"То, что произошло – на мой взгляд, злостное преступление, потому что строители, безусловно, понимали, что делают. Обидно, что памятник, который ждал своих исследователей 2000 лет, может быть потерян, не будучи изучен до конца", – отметил Самошин.

Как сообщал OBOZ.UA, за время агрессии РФ ограбила все украинские музеи, находящиеся на временно оккупированных территориях. Факт, что захватчики практически сразу начинают с эвакуации коллекций и музейных экспонатов, свидетельствует: они понимают, что пришли ненадолго и должны успеть украсть все.

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