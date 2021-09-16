На Тибете обнаружили отпечатки детских рук и ног, оставленные около 200 тыс. лет назад. Фото

Китайские археологи нашли в Тибете древнейшие отпечатки детских рук и ног. Они были оставлены около 200 тыс. лет назад.

О своей находке специалисты из Университета Гуанчжоу рассказали в журнале Science Bulletin. Отпечатки сохранились в горячем источнике на травертине. Это похожий на обычную накипь известняк, который образуется в пресной воде (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Пока травертин мягкий, на нем можно оставить отпечатки, которые со временем превратятся в камень.

Археологи обнаружили пять отпечатков рук и пять – ног, явно оставленных детьми. Ребенку, оставившему следы ног, было около 7 лет, а оставившему следы рук – около 12. Для оценки использовались современные данные о соотношении размеров тела к возрасту.

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Отпечатки отличаются от тех, какие образовываются при ходьбе или касаниях, то есть дети оставили их намеренно. Возможно, они играли в грязи, пока взрослые набирали воду в источнике.

Радиометрическая датировка показала, что этим известковым отложениям 169-226 тыс. лет, что делает их самыми древними известными отпечатками на земле. Находка подтверждает, что в это время древние люди или их предки уже обитали на Тибетском плато.

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При этом ученые сказали, что нашли "следы" неандертальцев в современном мире.