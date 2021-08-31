В Турции археологи раскопали дома, которым 5,5 тыс. лет, и рассказали о находках. Фото

На востоке Турции, в кургане Арслантепе, который находится в семи километрах от Малатьи, археологи отыскали древний город. Всего обнаружены развалены четырех домов.

Как сообщил турецкий телеканал T24, ученые провели углеродный анализ находок, проанализировали керамику, найденную на месте и пришли к выводу, что данному поселению около 5,5 тысяч лет. Специалисты не исключают, что по мере продвижения раскопок, домов под многовековым слоем земли и песка может оказаться больше (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Ученые рассказали, что на месте поселения они уже обнаружили ряд предметов домашнего обихода и части украшений. Кроме того, исследователи наткнулись на останки некогда умерших на этой земле людей.

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Далее изучать находку археологи планируют продолжая раскопки вдоль домов.

Журналисты добавили, что курган Арслантепе достаточно известный среди "охотников за древностями". Ранее тут уже были обнаружены свидетельства исторических процессов от позднего халколита до позднего хеттского периода, римской и византийской эпох.

Сам курган внесен в Постоянный список культурного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Испании археологи откопали древний лагерь неандертальцев, в котором они жили во время охоты.