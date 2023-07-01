На Марсе в будущем может снова появиться вода: что узнали ученые

На Марсе, который сейчас превратился в пустыню, в будущем снова может появиться вода в жидком состоянии. Для этого даже не нужно будет, чтобы в деятельность планеты вмешивались люди или их технологии.

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Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science. Раньше, как известно, на красной планете была вода, но сейчас она, вероятнее всего, существует только в виде льда.

На догадку относительно будущего появления воды на Марсе ученых натолкнуло исследование овраговидных каналов на планете. Похожие овраги есть на Земле в Антарктиде. На нашей планете они образовались в результате таяния ледников. Но на Марсе они слишком высоки, чтобы там могла быть проточная вода.

Тем не менее, исследование группы ученых из США предполагает, что это дело "рук" именно жидкой воды, которая текла на планете примерно 630 000 лет назад.

Единственное условие, при котором такое могло произойти – наклон оси Марса должен был достигнуть 35 градусов. Как показало моделирование температуры и циркуляции, проведенное учеными, при таком наклоне плотность атмосферы приведет к тому, что поверхность планеты ненадолго нагреется выше точки замерзания. Этого будет достаточно, чтобы растопить часть снега и льда, которые все еще есть на Марсе.

"Из многих наших и других исследований мы знаем, что в начале истории Марса на его поверхности была проточная вода с сетью долин и озер", – пояснил планетолог из Брауновского университета Джим Хед, добавив, что примерно 3 миллиарда лет назад вся эта жидкая вода исчезла, превратив Марс в пустыню.

Расчеты, проведенные исследовательской группой, проливают больше света на то, как образовывались эти овраги, сколько эрозии они повлекли за собой и как далеко могут простираться.

Ученые также предполагают, что образование оврагов спровоцировали два фактора. Кроме того, что планета разогрелась, мог существовать второй фактор – испарение CO2.

Однако эрозия проточной водой лучше соответствует особенностям марсианского ландшафта, чем эрозия, связанная с CO2. К тому же ученые не могут проверить такую теорию на Земле, поскольку аналогов такого явления на нашей планете просто нет.

"Наше исследование показывает, что глобальное распределение оврагов лучше объясняется жидкой водой в течение последнего миллиона лет", – заявил планетолог из Калифорнийского технологического института Джей Диксон.

По его словам, наличие жидкой воды лучше объясняет распределение оврагов по высоте.

"Это означает, что Марс смог создать жидкую воду в объеме, достаточном для размывания каналов в течение последнего миллиона лет, что является недавним событием в масштабах геологической истории Марса", – подчеркнул ученый.

Известно, что наклон оси Марса меняется со временем, хотя это занимает сотни тысяч лет. Ранее это движение связывалось с ледниковыми периодами на Красной планете. В конце концов планета обернется под углом 35 градусов, что позволит локальным участкам жидкой воды снова течь.

При этом ученые предполагают, что возвращение воды на планету может способствовать развитию живых организмов.

"Любой микроорганизм, который мог развиться на раннем Марсе, будет находиться в местах, где ему будет комфортно во льду, а затем так же будет комфортно чувствовать себя, или процветать в жидкой воде", – отметил Хед.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал о том, что в прошлом на Марсе могла существовать жизнь, но планета "совершила самоубийство".

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