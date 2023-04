На Марсе могла существовать жизнь, но планета совершила 'самоубийство': что увидел аппарат NASA InSight

Марс, вероятно, когда-то был пригодной для жизни планетой с магнитным полем, аналогичным тому, которое есть на Земле благодаря твердому ядру планеты. Однако впоследствии произошла эволюция ядра, которая привела к тому, что оно стало жидким и лишило планету защиты от сокрушительного для живых организмов солнечного ветра.

Новое открытие совершили ученые, изучавшие данные, полученные марсианским модулем NASA InSight, миссия которого была официально прекращена в декабре 2022 года. Исследование ученых опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Международная группа исследователей изучила сейсмические данные, полученные аппаратом InSight, зафиксировавшим волны, прошедшие сквозь ядро красной планеты. Это может быть свидетельством только одного: марсианская "сердцевина" находится в совершенно жидком состоянии, в отличие от ядра Земли, которое имеет твердую внутреннюю и жидкую наружную части.

"В 1906 году ученые впервые открыли ядро Земли, наблюдая, как сейсмические волны от землетрясений влияют на его прохождение. Более ста лет спустя мы применяем наши знания о сейсмических волнах на Марсе. С помощью InSight мы наконец-то открываем, что находится в центре Марса и что делает Марс таким похожим и одновременно отличным от Земли", – заявил доцент кафедры геологии Университета Мэриленда (УМД) Ведран Лекич, который является одним из авторов исследования.

Чтобы понять, каким является ядро Марса, исследователи изучили данные двух сейсмических событий на красной планете. Одна из них произошла в результате марсотрясения, вторая – сильного удара от падения метеорита. Впоследствии они исследовали время, которое понадобилось сейсмическим волнам, чтобы пройти сквозь Марс и сравнили их с оставшимися в мантии волнами.

Далее полученные данные объединили с другими сейсмическими и геофизическими измерениями, что позволило оценить плотность ядра и способность к сжатию.

Когда были получены финальные данные, ученые заявили, что они свидетельствуют о том, что Марс, скорее всего, имеет жидкое ядро.

Кроме того, удалось узнать и его состав. Оказалось, что значительную часть ядра составляют легкие элементы (с низкими атомными номерами), а именно сера и кислород. Ученые предполагают, что эти два элемента составляют пятую часть массы ядра.

Это резко контрастирует с ядром Земли, в котором гораздо меньше легких элементов.

Таким образом, удалось установить, что марсианское ядро гораздо менее плотное и больше подвергается сжатию, чем ядро Земли.

"Свойства ядра планеты могут служить обобщением того, как формировалась планета и как она динамично эволюционировала с течением времени. Уникальность ядра Земли позволяет ему генерировать магнитное поле, которое защищает нас от солнечных ветров, позволяя нам хранить воду. Ядро Марса не генерирует этого защитного щита, и поэтому условия на поверхности планеты враждебны для жизни", – отметил доцент кафедры геологии УМД Николас Шмерр, еще один соавтор статьи.

И Лекич, и Шмерр соглашаются, что высока вероятность того, что ядро Марса не всегда было таким. Следы магнетизма, неоднократно проявлявшиеся в марсианской коре, могут свидетельствовать о том, что раньше ядро красной планеты было более похожим на земное и генерировало защитное магнитное поле.

Впоследствии Марс эволюционировал к своим нынешним условиям, превратившись из планеты с потенциально подходящей для жизни средой в невероятно враждебную.

Лекич также рассказал, что данные свидетельствуют о том, что в марсианском ядре содержится водород и ученым только предстоит разгадать то, как он там образовался.

Последующие исследования позволят ученым лучше понять, как происходит формирование планет, а также их дальнейшая эволюция. Не исключено, что это даст им подсказки о том, что будет происходить в будущем с Землей.

