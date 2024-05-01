На Марсе обнаружили сотни черных 'пауков'. Фото

Марс "атаковали" маленькие темные точки, что очень напоминает нашествие пауков. На самом деле они образуются в результате весенней активности Солнца.

Явление зафиксировал марсоход Европейского космического агентства, пишет ESA. "Эффект пауков" вызвал солнечный свет - он попал на отложившиеся в течение темных зимних месяцев слои углекислого газа.

Лучи Солнца нагревают углекислый лед внизу слоев и превращают его в газ. Тот постепенно скапливается и пробивается сквозь плиты льда. Когда поступает марсианская весна, газ вырывается наружу и разрушает ледяные слои толщиной в метр.

Вместе с пылью газ проходит сквозь трещины в виде фонтанов или гейзеров, а затем снова падает вниз и оседает на поверхности. Это создает темные пятна от 45 м до 1 км поперек. Такой же процесс создает характерные узоры подо льдом, похожие на пауков.

Другой марсоход ESA – ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) – особенно четко изобразил паутинные узоры, похожие на усики.

На изображении Mars Express видны темные пятна на поверхности, образованные утекающим газом и материалом, тогда как TGO фиксирует паутинообразные каналы, высеченные внизу.

Эти темные пятна можно увидеть по всему изображению Mars Express. Кажется, что пауки ползут через высокие холмы и раскидистые плато. Однако большинство выглядят маленькими пятнами в темной области налево, которая находится на окраине Марса – Город Инков. Причина такого названия не секрет, ведь линейная, почти геометрическая сеть хребтов напоминает руины инков. Более официально известный как Лабиринт Ангустуса, Город Инков был открыт в 1972 году зондом NASA "Маринер-9".

Таинственное происхождение Города Инков

Мы до сих пор не знаем, как именно оно образовалось. Возможно, песчаные дюны со временем окаменели. Или материал – магма или песок – проникал сквозь трещины в марсианской породе. Или это могли быть "эскеры" – извилистые структуры, связанные с ледниками.

"Стены" Города Инков, похоже, прослеживают часть большого круга диаметром 86 км. Поэтому ученые подозревают, что "город" расположен в большом кратере, образовавшемся в результате падения камня из космоса. Этот удар, вероятно, вызвал разломы на окружающей равнине, которые затем заполнились поднимающейся вверх лавой и со временем стерлись.

Ближе к середине изображения ландшафт несколько меняется, появляются крупные округлые и овальные вихри, напоминающие эффект мрамора. Считается, что эффект возникает, когда наслоения со временем стираются.

На изображении можно увидеть несколько выдающихся курганов и холмов с плоскими вершинами более 1500 м. Они образовались вследствие того, что более мягкий материал со временем размывается потоками ветра, воды или льда, оставляя после себя более жесткий. Он и формирует эти холмы.

Справа (на север) от холмов поверхность покрывается гладкой пылью светлого цвета. На плато и можно увидеть следы "пауков", разбросанных по разным каньонам и впадинам, прячась среди них.

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